Ataque armado a un velorio deja tres muertos, uno de ellos menor, en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán confirmó cuatro personas lesionadas, entre ellas una niña de siete años herida de bala en una pierna.

Elementos de seguridad resguardan la zona donde un ataque armado en un velorio dejó tres personas muertas y cuatro heridas en Álvaro Obregón, Michoacán.

Autoridades estatales desplegaron un operativo e iniciaron las investigaciones tras el ataque armado registrado durante un velorio en Álvaro Obregón, Michoacán.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Álvaro Obregón, Michoacán, 13 de julio de 2026.- Un ataque armado contra los asistentes a un velorio dejó tres personas muertas y cuatro lesionadas en la localidad de Tzintzimeo, municipio de Álvaro Obregón, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Entre las víctimas mortales hay un menor de 12 años y, entre las personas heridas, una niña de siete años que recibió un impacto de bala en una pierna.

De acuerdo con la dependencia, sujetos armados irrumpieron en el domicilio donde una familia velaba a un difunto, sobre la calle Miguel Hidalgo, esquina con José María Morelos, y abrieron fuego contra los presentes. Reportes locales indican que la agresión ocurrió la mañana de este sábado, alrededor de las 8:00 horas, en la colonia Lázaro Cárdenas, a unos metros de la carretera Tzintzimeo-Álvaro Obregón, y que los responsables llegaron en un convoy de vehículos. Tras disparar, los agresores huyeron del lugar.

La Fiscalía identificó a los otros dos fallecidos como Diego N., de 25 años, y Raúl S., de 75; entre las personas lesionadas se encuentran María de los Ángeles N., de 45 años; Rosario N., de 50, y Javier N., de 56. Rotativo reserva la identidad de los dos menores de edad por tratarse de víctimas.

Según los reportes policiales, la menor herida fue trasladada de urgencia a un hospital infantil, mientras que los otros tres sobrevivientes llegaron a distintos hospitales por sus propios medios. Las víctimas recibieron atención médica en la capital michoacana.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la Guardia Civil mantiene un operativo en la zona tras la agresión, mientras personal de la Fiscalía realiza las diligencias para esclarecer el móvil del ataque y localizar a los presuntos responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Los primeros reportes ubicaron el ataque en el municipio de Zinapécuaro y señalaron que el menor fallecido tenía 11 años; la información de la Fiscalía precisó que el hecho ocurrió en Álvaro Obregón y que el menor tenía 12 años.

seguridad violencia criminalidad michoacan

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