CBENEQ celebra 140 años formando docentes en Querétaro

La Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro conmemora 140 años de historia con más de 18 mil docentes egresados y tres mil 911 estudiantes actuales en educación básica, licenciatura y posgrado que fortalecen el sistema educativo estatal.

Mauricio Kuri González encabeza ceremonia del 140 aniversario de la Escuela Normal Andrés Balvanera en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conmemoración del 140 aniversario de la CBENEQ Andrés Balvanera que ha formado más de 18 mil docentes.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 26, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 26 de enero de 2026. - La Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera conmemoró 140 años de historia formando docentes que han fortalecido el sistema educativo estatal.

La institución registra más de 18 mil egresados con reconocimiento nacional e internacional y mantiene una matrícula actual de tres mil 911 estudiantes en educación básica, licenciatura y posgrado, informó el director general Israel Pérez Perales durante la ceremonia oficial donde se develó una placa conmemorativa del aniversario.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el acto y reconoció a la CBENEQ como semillero de maestros que conforman un sólido cimiento en el proceso educativo queretano.

El mandatario estatal señaló que la institución representa una de las escuelas formadoras de docentes más importantes del Bajío y del país, destacando que la primera tarea del gobierno para el desarrollo social es, y será, la educación en la entidad.

Aniversario Escuela Normal Querétaro destaca formación de 18 mil docentes desde 1886

Kuri González convocó a egresados, estudiantes y personal docente a continuar fortaleciendo la educación en Querétaro para posicionar al estado entre los mejores del país.

El gobernador manifestó que los logros educativos estatales se fundamentan en políticas públicas responsables, profesores comprometidos y estudiantes que concluyen sus estudios, enfatizando la necesidad de formar jóvenes con valores en un mundo cada vez más competitivo.

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, destacó que Querétaro se ha consolidado como potencia educativa al atraer a uno de cada tres estudiantes de educación superior que eligen la entidad para continuar su formación académica.

Soto Obregón explicó que este indicador refleja la calidad del sistema educativo queretano, subrayando el trabajo de maestras y maestros como base fundamental del modelo formativo estatal.

"En Querétaro no se cierran carreras de licenciatura en la Escuela Normal; más bien, las fortalecemos", precisó la funcionaria, quien atribuyó el posicionamiento educativo estatal al desempeño de estudiantes y al compromiso de la planta docente que egresa de instituciones formadoras como la CBENEQ Andrés Balvanera.

¿Cuándo se fundó la Escuela Normal de Querétaro?

Pérez Perales presentó una semblanza histórica que sitúa los orígenes de la institución en 1864, cuando Andrés Balvanera Martínez fundó el Colegio San Luis Gonzaga para instruir a niñas y niños en edad escolar.

El directivo detalló que Balvanera capacitó de manera selectiva a estudiantes con vocación docente, sentando las bases del magisterio queretano que formalizaría su estructura el 20 de enero de 1886 con la inauguración oficial de la Escuela Normal del Estado.

El inmueble actual que alberga la Centenaria y Benemérita Escuela Normal fue entregado en septiembre de 1975, consolidando la infraestructura física de una institución que durante 140 años ha dejado huella profunda en la educación queretana.

La matrícula de tres mil 911 alumnos distribuidos en educación básica, licenciatura y posgrado representa la continuidad de un proyecto educativo que ha formado generaciones de docentes comprometidos con la transformación social mediante la enseñanza.

La conmemoración del 140 aniversario refuerza el compromiso del gobierno estatal con la formación docente de calidad, posicionando a la CBENEQ Andrés Balvanera como pilar del desarrollo educativo de Querétaro y referente regional en la preparación de profesionales de la educación que mantienen vigente el legado histórico del magisterio queretano.

