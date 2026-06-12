Morena no avalará la elección del fiscal anticorrupción en Querétaro

El coordinador Arturo Maximiliano García sostiene que la reforma de 2024 abrió la puerta a una designación directa del gobernador y resta legitimidad al cargo.

El coordinador de Morena, Arturo Maximiliano García, durante conferencia de prensa en el Congreso del Estado de Querétaro.

El coordinador de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, expone las razones de la bancada en el Congreso de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de junio de 2026.- El grupo parlamentario de Morena, mayoría en la LXI Legislatura, anunció que no acudirá a las entrevistas de los tres aspirantes a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ni avalará el proceso para elegir al nuevo fiscal anticorrupción del estado, por considerar viciado el método que el Congreso aprobó en 2024.

El coordinador de la bancada, Arturo Maximiliano García Pérez, explicó que la postura no responde a una disputa con los perfiles propuestos, sino con las reglas bajo las cuales se desarrolla el nombramiento.

"Esto no es un tema de capricho, no es un tema de venganza", afirmó al exponer los antecedentes de la decisión ante los medios reunidos en el Congreso.

¿Por qué Morena no participa en la elección del fiscal anticorrupción?

García Pérez sostuvo que el rechazo apunta al procedimiento y no a las personas, y que el objetivo es preservar la autonomía del cargo. "Nosotros estamos también hablando aquí de instituciones, no de nombres propios", señaló. El legislador recordó que el grupo parlamentario advirtió desde 2024 que la modificación al mecanismo de designación abriría la puerta a una dependencia directa del Ejecutivo.

El coordinador de Morena, Arturo Maximiliano Garc\u00eda, durante conferencia de prensa en el Congreso del Estado de Quer\u00e9taro. El coordinador de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, expone las razones de la bancada en el Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

¿Qué cambió con la reforma de 2024?

Hasta agosto de 2024, la Constitución estatal establecía que la legislatura nombraba al fiscal anticorrupción por mayoría calificada, a partir de una convocatoria abierta de aspirantes. Ese fue el esquema con el que en 2017 se eligió al primer titular.

La reforma lo sustituyó por una terna que propone el Ejecutivo y previó que, si el Congreso no reúne la mayoría calificada en 30 días, el gobernador designe de forma directa. El 20 de mayo, Mauricio Kuri González remitió al Congreso la terna del Ejecutivo con tres perfiles.

Dos diputadas y un diputado de Morena presentaron una iniciativa de reforma constitucional para revertir ese modelo y devolver la facultad a la legislatura.

García Pérez denunció que la propuesta no ha sido turnada a comisiones, un trámite que la propia reforma a la ley orgánica dejó en manos de la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

¿Qué pasa si el Congreso no alcanza la mayoría calificada?

Morena cuenta con los votos para impedir que se conforme la mayoría calificada en el pleno, lo que activaría la designación directa del gobernador. El diputado Eric Silva Hernández llevó el reclamo al terreno político y advirtió que, de nombrar el Ejecutivo al titular, "está comprando su impunidad".

El cargo se ejerce durante nueve años, periodo que abarcaría tres administraciones estatales.

La bancada añadió que no ha tenido acceso a los expedientes de los tres aspirantes, por lo que no puede confirmar que cumplan los requisitos constitucionales, entre ellos cinco años de ejercicio en el sistema de procuración de justicia o en derecho penal. Si alguno no los cumple, la terna quedaría viciada de origen, advirtieron.

El relevo ocurre tras la conclusión del periodo de Benjamín Vargas Salazar, fiscal saliente y primer titular del país en completar un ciclo constitucional íntegro de nueve años.

El Congreso tiene como plazo el 18 de junio para resolver la designación. Si el pleno no reúne la mayoría calificada antes de esa fecha, el nombramiento quedará en manos del gobernador, el escenario que Morena dice querer evitar.

legislatura politica morena

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