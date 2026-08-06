Lluvias intensas en Oaxaca y calor de más de 45 °C: el clima de este jueves

Conagua prevé lluvias de hasta 150 milímetros en el norte de Oaxaca y una onda de calor con temperaturas superiores a 45 grados en Baja California.

Mapa satelital GOES-19 GEOCOLOR con los sistemas meteorológicos que afectan México, publicado por CONAGUA y el SMN el 6 de agosto de 2026 a las 06:00 horas.

Panorama de los sistemas meteorológicos actuales sobre México, según el mapa satelital GOES-19 difundido por CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional la mañana de este jueves.

CONAGUA / SMN — Gobierno de México
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Mexico, 6 de agosto de 2026.- Para este jueves se pronostican lluvias intensas en el norte de Oaxaca, muy fuertes en entidades del noroeste, occidente y sureste del país, y persistirá el ambiente muy caluroso en el norte de México, con temperaturas superiores a 45 grados en zonas de Baja California, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil con base en datos de la cuenta @conagua_clima.

Lluvias intensas (75 a 150 mm): norte y este de Oaxaca.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): este de Sonora, oeste de Chihuahua, norte y centro de Sinaloa, norte, este y sur de Nayarit, oeste de Jalisco, Colima, centro y sur de Michoacán, centro y este de Guerrero, norte y este de Puebla, sur de Veracruz, y este y centro de Yucatán.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): oeste de Durango; centro, oeste y suroeste del Estado de México; Ciudad de México; norte de Morelos; oeste y sur de Chiapas; oeste de Tabasco; norte de Campeche, y norte de Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

En paralelo, continuará el ambiente muy caluroso en el norte del país, con temperaturas superiores a 45 grados en zonas de Baja California. La onda de calor prevalecerá en el centro y este de Nuevo León y en el oeste de Tamaulipas, y este jueves iniciará también en el noreste de Baja California.

Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas, ríos o arroyos; disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad al conducir bajo lluvia, y mantenerse informado a través de los avisos de la dependencia y de @conagua_clima.

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