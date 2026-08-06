Mexico, 6 de agosto de 2026.- Para este jueves se pronostican lluvias intensas en el norte de Oaxaca, muy fuertes en entidades del noroeste, occidente y sureste del país, y persistirá el ambiente muy caluroso en el norte de México, con temperaturas superiores a 45 grados en zonas de Baja California, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil con base en datos de la cuenta @conagua_clima.

Lluvias intensas (75 a 150 mm): norte y este de Oaxaca.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): este de Sonora, oeste de Chihuahua, norte y centro de Sinaloa, norte, este y sur de Nayarit, oeste de Jalisco, Colima, centro y sur de Michoacán, centro y este de Guerrero, norte y este de Puebla, sur de Veracruz, y este y centro de Yucatán.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): oeste de Durango; centro, oeste y suroeste del Estado de México; Ciudad de México; norte de Morelos; oeste y sur de Chiapas; oeste de Tabasco; norte de Campeche, y norte de Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

En paralelo, continuará el ambiente muy caluroso en el norte del país, con temperaturas superiores a 45 grados en zonas de Baja California. La onda de calor prevalecerá en el centro y este de Nuevo León y en el oeste de Tamaulipas, y este jueves iniciará también en el noreste de Baja California.

Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas, ríos o arroyos; disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad al conducir bajo lluvia, y mantenerse informado a través de los avisos de la dependencia y de @conagua_clima.