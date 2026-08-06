Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Mario Adolfo "N" fue vinculado a proceso por homicidio calificado y permanecerá en prisión preventiva justificada por un ataque ocurrido en mayo de 2026 en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Querétaro.
La resolución la obtuvo la Fiscalía General del Estado durante la continuación de la audiencia inicial.
De acuerdo con la investigación ministerial, el hecho se originó en un conflicto por la custodia de un hijo en común entre la víctima y Verónica "N". La dependencia sostiene que ambas personas presuntamente acordaron privar de la vida a la expareja sentimental de Verónica "N".
La Fiscalía atribuye al imputado actos de vigilancia en el domicilio de la víctima y, posteriormente, una probable participación en la ejecución de ese plan. Según la investigación, la víctima fue atacada con arma de fuego cuando llegaba a su domicilio acompañada de su hijo adolescente.
Los actos de investigación realizados por la dependencia permitieron reunir los datos de prueba con los que se solicitó y cumplimentó la orden de aprehensión.
En la audiencia celebrada el 30 de julio de 2026, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Mario Adolfo "N" e imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar.
El juez fijó además un plazo de tres meses para la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público debe reunir los elementos probatorios restantes antes de que el caso avance a la fase siguiente del proceso penal.
La vinculación a proceso no determina responsabilidad penal. Mario Adolfo "N" se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la imputación por homicidio calificado se resolverá hasta que concluyan las etapas posteriores.