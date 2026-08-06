Vinculan a proceso a Mario Adolfo "N" por homicidio en la Lázaro Cárdenas

La Fiscalía atribuye a Mario Adolfo "N" actos de vigilancia y participación en un plan acordado por un conflicto de custodia.

Tarjeta informativa de la Fiscalía General del Estado de Querétaro sobre Mario Adolfo "N", vinculado a proceso por homicidio calificado en la colonia Lázaro Cárdenas; rostro cubierto por la fuente.

Mario Adolfo "N" permanecerá en prisión preventiva justificada durante los tres meses de investigación complementaria fijados por el juez. Se presume inocente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Mario Adolfo "N" fue vinculado a proceso por homicidio calificado y permanecerá en prisión preventiva justificada por un ataque ocurrido en mayo de 2026 en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Querétaro.

La resolución la obtuvo la Fiscalía General del Estado durante la continuación de la audiencia inicial.

De acuerdo con la investigación ministerial, el hecho se originó en un conflicto por la custodia de un hijo en común entre la víctima y Verónica "N". La dependencia sostiene que ambas personas presuntamente acordaron privar de la vida a la expareja sentimental de Verónica "N".

La Fiscalía atribuye al imputado actos de vigilancia en el domicilio de la víctima y, posteriormente, una probable participación en la ejecución de ese plan. Según la investigación, la víctima fue atacada con arma de fuego cuando llegaba a su domicilio acompañada de su hijo adolescente.

Los actos de investigación realizados por la dependencia permitieron reunir los datos de prueba con los que se solicitó y cumplimentó la orden de aprehensión.

En la audiencia celebrada el 30 de julio de 2026, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Mario Adolfo "N" e imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar.

El juez fijó además un plazo de tres meses para la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público debe reunir los elementos probatorios restantes antes de que el caso avance a la fase siguiente del proceso penal.

La vinculación a proceso no determina responsabilidad penal. Mario Adolfo "N" se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la imputación por homicidio calificado se resolverá hasta que concluyan las etapas posteriores.

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