Querétaro, 20 de enero de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías Olvera, descartó distraerse con temas de reelección o escenarios electorales rumbo a 2027 y aseguró que su atención está completamente enfocada en gobernar la ciudad con más de un millón 200 mil habitantes.

El alcalde capitalino sostuvo que su prioridad es cumplir con la responsabilidad que los ciudadanos le otorgaron y garantizar resultados diarios en la administración municipal.

Al ser cuestionado sobre una eventual reelección, el edil capitalino reiteró que consideraría una distracción enfocarse en temas político-electorales mientras encabeza un municipio de la magnitud de Querétaro.

La mejor carta de presentación para cualquier servidor público es el desempeño en la función, no las aspiraciones personales, explicó el presidente municipal.

"Hoy mi concentración es gobernar y atender la responsabilidad que los ciudadanos me han dado", aseguró Macías Olvera. El alcalde enfatizó que no contempla ni analiza escenarios de reelección porque su concentración está puesta en el presente y en responder a las demandas ciudadanas.

El funcionario municipal señaló que desde el inicio de su gestión ha mantenido una línea clara de trabajo basada en resultados y atención directa a los problemas cotidianos de la ciudad. Esta postura ha sido compartida de manera constante por el gobernador Mauricio Kuri González, precisó Macías Olvera.

El presidente municipal sostuvo que distraerse en campañas, encuestas o elecciones de 2027 podría afectar el rumbo de la administración municipal de Querétaro. En una ciudad con más de un millón 200 mil habitantes, la mejor carta de presentación es dar resultados todos los días, detalló el edil capitalino.

El alcalde reiteró que su gobierno continuará enfocado en responder a las demandas de la población y en consolidar acciones que impacten la calidad de vida en Querétaro. El desempeño en la función pública está por encima de aspiraciones personales o procesos anticipados, enfatizó Macías Olvera.