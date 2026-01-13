PAN Querétaro definirá coordinador de "Cuidar Querétaro" en primer trimestre

El partido analiza 10 perfiles con experiencia partidista y gubernamental para encabezar trabajos territoriales rumbo a las elecciones de 2027 en el estado.

Martín Arango García, presidente estatal del PAN Querétaro, durante anuncio sobre coordinador de "Cuidar Querétaro".

Martín Arango García, presidente estatal del PAN Querétaro, durante anuncio sobre coordinador de "Cuidar Querétaro".

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 13, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 13 de enero de 2026. — El Partido Acción Nacional en Querétaro definirá durante el primer trimestre de 2026 al coordinador estatal del equipo "Cuidar Querétaro", figura que encabezará los trabajos territoriales y de organización con miras al proceso electoral de 2027. El partido analiza 10 perfiles con experiencia partidista y gubernamental, informó el presidente estatal del PAN, Martín Arango García.

La decisión forma parte de la ruta de consolidación del proyecto político que el partido inició hace poco más de un año, con el objetivo de fortalecer su presencia en Querétaro y ampliar la ventaja que mantiene en las preferencias electorales, explicó el dirigente panista.

"A más tardar en este primer trimestre de 2026 vamos a definir al coordinador estatal del equipo Cuidar Querétaro. No se trata de imponer, se trata de escuchar a la ciudadanía", aseguró Arango García. El partido considera cinco mujeres y cinco hombres como posibles perfiles para asumir la coordinación.

Entre los nombres analizados se encuentran Sonia Rocha, Tania Palacios, Josué Guerrero, Luis Nava, Marco del Prete, Felipe Fernando Macías, Lorena García Alcocer y Agustín Dorantes. La definición se realizará mediante estudios estadísticos y levantamientos de opinión, precisó el presidente estatal.

El dirigente subrayó que el reto del partido es mantenerse unido, reforzar el trabajo en territorio y llegar al 2027 con un proyecto sólido que permita al PAN seguir siendo la preferencia electoral en Querétaro.

eleccionespanpolitica

Reciente

Sistema de videovigilancia CAE 9-1-1 permite detención de sospechoso de robo en avenida Corregidora Querétaro.
Querétaro capital

Detienen a hombre por robo a vehículo en Querétaro

El sistema de videovigilancia del CAE 9-1-1 permitió rastrear al sujeto desde el momento del robo hasta su captura en avenida Universidad con la maleta sustraída.

Operativos de seguridad protegen a los ciudadanos de Querétaro mediante el combate a la portación ilegal de armas.
Querétaro capital

Cayó el "Emir" con arma tras persecución en Querétaro

Policías de la SSPMQ aseguraron un revólver durante un operativo que inició en el anillo vial Fray Junípero Serra y terminó en los Bosques de Iturbide.

La Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada para garantizar que el proceso penal continúe sin riesgo de fuga del imputado reincidente.
Querétaro capital

Vinculan a proceso a reincidente por robo en tienda de Juriquilla

La Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada contra el imputado, quien registra antecedentes por dos robos previos a establecimientos comerciales en Querétaro.

Elementos federales ejecutaron cateos simultáneos en la colonia Valle Gómez como parte del operativo contra el Tren de Aragua.
México

Caen seis operadores del Tren de Aragua en operativo federal en CDMX

Las autoridades aseguraron droga, armas y evidencia documental que vincula a los detenidos con extorsión y explotación sexual en Venustiano Carranza e Iztapalapa.