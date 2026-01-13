Querétaro, 13 de enero de 2026. — El Partido Acción Nacional en Querétaro definirá durante el primer trimestre de 2026 al coordinador estatal del equipo "Cuidar Querétaro", figura que encabezará los trabajos territoriales y de organización con miras al proceso electoral de 2027. El partido analiza 10 perfiles con experiencia partidista y gubernamental, informó el presidente estatal del PAN, Martín Arango García.
La decisión forma parte de la ruta de consolidación del proyecto político que el partido inició hace poco más de un año, con el objetivo de fortalecer su presencia en Querétaro y ampliar la ventaja que mantiene en las preferencias electorales, explicó el dirigente panista.
"A más tardar en este primer trimestre de 2026 vamos a definir al coordinador estatal del equipo Cuidar Querétaro. No se trata de imponer, se trata de escuchar a la ciudadanía", aseguró Arango García. El partido considera cinco mujeres y cinco hombres como posibles perfiles para asumir la coordinación.
Entre los nombres analizados se encuentran Sonia Rocha, Tania Palacios, Josué Guerrero, Luis Nava, Marco del Prete, Felipe Fernando Macías, Lorena García Alcocer y Agustín Dorantes. La definición se realizará mediante estudios estadísticos y levantamientos de opinión, precisó el presidente estatal.
El dirigente subrayó que el reto del partido es mantenerse unido, reforzar el trabajo en territorio y llegar al 2027 con un proyecto sólido que permita al PAN seguir siendo la preferencia electoral en Querétaro.