La iniciativa busca proteger a niñas y adolescentes de uniones informales forzadas con sanciones de 8 a 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil 500 UMAS.

Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, durante la presentación de la iniciativa contra cohabitación forzada en el Congreso de Querétaro.

Querétaro — 15 de enero de 2026. — El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de Querétaro presentó una iniciativa para adicionar el delito de cohabitación forzada al Código Penal del estado, con sanciones de 8 a 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil 500 UMAS.

La propuesta busca proteger a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de uniones informales impuestas, informó el coordinador del grupo legislativo, diputado Guillermo Vega Guerrero, durante la presentación de la iniciativa acompañado de legisladoras y activistas.

La diputada María Leonor Mejía Barraza explicó que la reforma propone adicionar el Capítulo Cuarto "Cohabitación forzada" al Código Penal estatal, incorporando el artículo 169 Bis que sancionará a quien obligue, coaccione o induzca a menores de edad a vivir de forma equiparable al matrimonio. La legisladora destacó que esta medida protege los derechos fundamentales de la niñez queretana.

"Ninguna niña, niño o adolescente debe ser obligado a compartir su vida con alguien por imposición o violencia", aseguró Mejía Barraza. La iniciativa establece agravantes cuando existe relación de parentesco, imponiendo un tercio más de las sanciones previstas, detalló la diputada panista.

Según datos del INEGI citados por la legisladora, más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años viven en unión temprana en México, de los cuales el 76% son niñas. La organización Save the Children señala que las uniones no registradas permanecen fuera de supervisión legal pese a que el matrimonio antes de los 18 años está prohibido desde 2019.

La ex diputada federal Jacqueline Hinojosa Madrigal participó en representación de la activista Eufrosina Cruz, quien impulsó la tipificación de este delito a nivel federal durante la gestión del entonces diputado Felipe Fernando Macías Olvera. La iniciativa busca homologar el Código Penal de Querétaro con el marco jurídico federal.

