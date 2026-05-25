Profeco: 63.5% de gasolineras vende diésel debajo de 27 pesos

México, 25 de mayo de 2026. --- El 63.5% de las gasolineras del país que venden diésel ya lo despachan en 27 pesos o menos por litro. El cumplimiento del acuerdo firmado por el sector con la federación subió siete puntos respecto a la semana anterior, cuando el porcentaje se ubicaba en 56.3%, y el precio promedio nacional bajó de 27.43 a 27.32 pesos por litro entre el 17 y el 24 de mayo, según el reporte semanal del Quién es Quién en los Precios que la Procuraduría Federal del Consumidor presentó este lunes.

El procurador César Iván Escalante Ruiz expuso los datos durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La meta del acuerdo es 27 pesos por litro; en ninguna región del país el margen de ganancia entre estaciones que cumplen el pacto supera 1.50 pesos, según el monitoreo. Una estación BP en Puebla capital vende el litro en 29.99 pesos con margen de 2.48 pesos, y una Shell despacha a 28.99 con margen de 3.09 pesos.

La presión sobre el precio del diésel se ha sostenido desde abril, cuando el alza del diésel rebasó los 28 pesos en Querétaro y obligó al sector transportista a convocar paros nacionales.

La curva descendente registrada en mayo, del 18 de abril al 24 de mayo, es resultado del trabajo de la mesa permanente que opera con la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de Hacienda, la Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Canasta PACIC: 207 pesos de diferencia entre Chedraui y Walmart

La canasta básica de 24 productos cuya meta de precio es no rebasar los 910 pesos registró la variación más fuerte entre dos cadenas. Chedraui Mina, en Villahermosa, Tabasco, vendió el conjunto en 781.40 pesos.

En el extremo opuesto, Walmart Ciudad Juárez cobró 989 pesos, 207 pesos más caro por la misma lista. La sardina enlatada concentró la mayor brecha entre cadenas: La Comer la vende en 19.46 pesos y Walmart en 40.46 pesos, más del doble por el mismo producto.

Otros precios promedio del monitoreo: kilo de azúcar morena en 25.89 pesos —La Comer ofrece el más bajo en 19.47— y kilo de carne de res en 164.85 pesos, con La Comer encabezando el listado a 121.92 pesos contra Soriana, que lo vendió en 173.59 pesos.

La Profeco trabaja con las cadenas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para colocar identificadores en góndolas que permitan a los compradores ubicar los productos PACIC. Escalante Ruiz estimó que el proceso de etiquetado se concluirá en dos o tres semanas.

¿Qué remesadora da más pesos por cada 400 dólares?

Por octavo mes consecutivo, Finabien encabezó la modalidad de envío a cuenta o transferencia: entregó 7 mil 82.66 pesos por cada 400 dólares. Ria Money Transfer cerró el listado con 6 mil 724.23 pesos.

En la modalidad de envío en efectivo, Pangea Money Transfer despuntó con 7 mil 156 pesos contra los 6 mil 712.44 pesos de Ria.

La reestructuración de Pemex, que reduce de 40 a 4 las filiales de la petrolera estatal y absorbe Gasolinas Bienestar bajo la nueva razón social Servicios Logísticos Integrales Mumiya, opera como telón de fondo de la estrategia de contención de precios del combustible.

La Profeco mantiene el monitoreo de Profeco en su sitio público, donde están las estaciones que cumplen y las que mantienen márgenes por encima de la meta.