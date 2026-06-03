Economía circular en Querétaro suma 302 empresas y ahorros millonarios

San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- El Sistema de Economía Circular que opera en Querétaro agrupa a 302 empresas y 71 instituciones, con ahorros anuales superiores a 1,273 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Sustentable referidas durante la rueda de prensa de Canacintra San Juan del Río.
Eridani Ríos Romero, directora de CANACINTRA, aseveró que el esquema también reporta 765 toneladas de materiales y residuos evitados, 9,902 personas capacitadas y un volumen de agua equivalente al consumo anual de 14,487 hogares.
¿Cuántas empresas participan en la economía circular en Querétaro?
El registro estatal contabiliza 302 empresas y 71 instituciones que reaprovechan sus residuos como insumos. El contraste con el panorama nacional es marcado: cerca de 75% de las empresas del país no aplica prácticas de economía circular, según datos del INEGI citados en el encuentro, difundidos a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente.
La líder del comité de Sostenibilidad de Canacintra, Karen Trejo Garduño, ubicó la agenda ambiental como un factor de competitividad y no como un gasto.
Precisó que el nodo de sustentabilidad de la cámara reúne a 43 empresas que comparten información y buscan que los residuos de una se conviertan en materia prima de otra.
¿Qué es la economía circular y cómo ahorra agua y dinero?
El modelo busca optimizar el uso de recursos para que lo que un sector desecha funcione como insumo de otro, una lógica que la industria sustentable del municipio ya aplica en eficiencia energética, gestión del agua y reciclaje. La economía circular suma años de operación en el estado a través de cadenas como la hídrica.
Canacintra San Juan integró la sustentabilidad como nuevo eje de su agenda empresarial, que abordará en su próximo Open House con proveedores de soluciones ambientales para empresas de cualquier tamaño.