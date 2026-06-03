Economía circular en Querétaro suma 302 empresas y ahorros millonarios

El sistema reporta ahorros anuales superiores a 1,273 millones de pesos y miles de toneladas de residuos reaprovechadas en el estado.

Integrantes del comité de sostenibilidad de Canacintra presentan los avances de economía circular en San Juan del Río.

El comité de Sostenibilidad de Canacintra detalló las cifras del Sistema de Economía Circular en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- El Sistema de Economía Circular que opera en Querétaro agrupa a 302 empresas y 71 instituciones, con ahorros anuales superiores a 1,273 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Sustentable referidas durante la rueda de prensa de Canacintra San Juan del Río.

Eridani Ríos Romero, directora de CANACINTRA, aseveró que el esquema también reporta 765 toneladas de materiales y residuos evitados, 9,902 personas capacitadas y un volumen de agua equivalente al consumo anual de 14,487 hogares.

¿Cuántas empresas participan en la economía circular en Querétaro?

El registro estatal contabiliza 302 empresas y 71 instituciones que reaprovechan sus residuos como insumos. El contraste con el panorama nacional es marcado: cerca de 75% de las empresas del país no aplica prácticas de economía circular, según datos del INEGI citados en el encuentro, difundidos a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente.

La líder del comité de Sostenibilidad de Canacintra, Karen Trejo Garduño, ubicó la agenda ambiental como un factor de competitividad y no como un gasto.

Precisó que el nodo de sustentabilidad de la cámara reúne a 43 empresas que comparten información y buscan que los residuos de una se conviertan en materia prima de otra.

¿Qué es la economía circular y cómo ahorra agua y dinero?

El modelo busca optimizar el uso de recursos para que lo que un sector desecha funcione como insumo de otro, una lógica que la industria sustentable del municipio ya aplica en eficiencia energética, gestión del agua y reciclaje. La economía circular suma años de operación en el estado a través de cadenas como la hídrica.

Canacintra San Juan integró la sustentabilidad como nuevo eje de su agenda empresarial, que abordará en su próximo Open House con proveedores de soluciones ambientales para empresas de cualquier tamaño.

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