Global Running Day reúne a 500 corredores en La Queretana

Querétaro, 3 de junio de 2026.- Más de 500 corredoras y corredores participaron en la segunda edición del Global Running Day en el Parque Intraurbano La Queretana, donde el presidente municipal Felifer Macías dio el banderazo de salida y corrió con los asistentes.
La carrera, organizada por la Secretaría del Deporte municipal, multiplicó por más de seis su convocatoria en un año. La primera edición, en 2025, había reunido a 80 participantes en el Estadio Bicentenario de Santa Rosa Jáuregui.
¿Cuántos corredores reunió el Global Running Day en Querétaro?
Los más de 500 inscritos compitieron en tres modalidades: 5K individual, 5K por relevos y una milla, equivalente a 1.6 kilómetros.
El formato abrió la jornada a corredores de distintos niveles y a familias completas, un perfil que el municipio ha buscado en otras citas como el medio maratón de marzo.
¿Quiénes participaron en la jornada?
A la salida se sumaron el público en general e instituciones educativas: la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad del Valle de México, la Universidad Tecnológica de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey.
La presencia universitaria amplió la base de una carrera enmarcada en el programa deportivo municipal, que incluye academias gratuitas en siete delegaciones.
Felifer Macías ligó la jornada con la cultura deportiva de la capital y reconoció el parque como un espacio para que las familias hagan actividad física y convivan.
Al banderazo lo acompañaron el secretario del Deporte, Juan Báez; el jefe de Gabinete, Federico de los Cobos; y la secretaria del Medio Ambiente, Lupita Espinosa.
El Global Running Day es una conmemoración internacional que se corre cada primer miércoles de junio. Querétaro lo sumó a su calendario en 2025 y este 2026 la cita local coincidió con la fecha global.