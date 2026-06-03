Global Running Day reúne a 500 corredores en La Queretana

La carrera multiplicó por más de seis su convocatoria en un año, con modalidades de 5K individual, 5K por relevos y una milla.

Corredores toman la salida del Global Running Day en el Parque La Queretana de Querétaro, con el banderazo de Felifer Macías.

La participación creció de 80 corredores en 2025 a más de 500 en esta edición de 2026.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 3 de junio de 2026.- Más de 500 corredoras y corredores participaron en la segunda edición del Global Running Day en el Parque Intraurbano La Queretana, donde el presidente municipal Felifer Macías dio el banderazo de salida y corrió con los asistentes.

La carrera, organizada por la Secretaría del Deporte municipal, multiplicó por más de seis su convocatoria en un año. La primera edición, en 2025, había reunido a 80 participantes en el Estadio Bicentenario de Santa Rosa Jáuregui.

¿Cuántos corredores reunió el Global Running Day en Querétaro?

Los más de 500 inscritos compitieron en tres modalidades: 5K individual, 5K por relevos y una milla, equivalente a 1.6 kilómetros.

El formato abrió la jornada a corredores de distintos niveles y a familias completas, un perfil que el municipio ha buscado en otras citas como el medio maratón de marzo.

¿Quiénes participaron en la jornada?

A la salida se sumaron el público en general e instituciones educativas: la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad del Valle de México, la Universidad Tecnológica de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey.

La presencia universitaria amplió la base de una carrera enmarcada en el programa deportivo municipal, que incluye academias gratuitas en siete delegaciones.

Felifer Macías ligó la jornada con la cultura deportiva de la capital y reconoció el parque como un espacio para que las familias hagan actividad física y convivan.

Al banderazo lo acompañaron el secretario del Deporte, Juan Báez; el jefe de Gabinete, Federico de los Cobos; y la secretaria del Medio Ambiente, Lupita Espinosa.

El Global Running Day es una conmemoración internacional que se corre cada primer miércoles de junio. Querétaro lo sumó a su calendario en 2025 y este 2026 la cita local coincidió con la fecha global.

deportesgobiernofelifer macias

Reciente

Cielo parcialmente nublado sobre el centro de San Juan del Río en una jornada con probabilidad de lluvia al alza.
San Juan del Río

Lluvia en aumento en SJR

El termómetro baja de 28 a 23 grados y la probabilidad de precipitación trepa hacia mitad de semana, según el pronóstico vigente.

Sello y documentos notariales sobre escritorio que ilustran la suspensión del titular de la Notaría 7 de San Juan del Río.
San Juan del Río

Suspenden al notario 7 de SJR

La Secretaría de Gobierno acreditó responsabilidades administrativas y sumó la segunda suspensión notarial del estado en menos de dos semanas.

Cuatrimotos San Juanazo Ruta Feria San Juan del Río 2026 quinientos vehículos tercera edición
San Juan del Río

Ruta San Juanazo Feria SJR 2026

El recorrido todoterreno tomará calles del centro histórico el sábado 27 de junio

Medio Maratón Feria San Juan del Río 2026 corredores tres distancias salida Plaza Independencia 5 de la mañana
San Juan del Río

Medio Maratón Feria SJR 2026

El segundo evento atlético más importante de Querétaro arrancará desde Plaza Independencia.