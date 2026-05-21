60% de prestadores turísticos opera sin registro en Querétaro

Querétaro, 21 de mayo de 2026. — Sesenta por ciento. Esa es la proporción de prestadores de servicios turísticos que opera en Querétaro al margen del registro estatal, según el diagnóstico que la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, reveló en entrevista con Rotativo.

Seis de cada diez operadores trabajan sin trámite vigente. El pleno de la LXI Legislatura vota este viernes la reforma a la Ley de Turismo que pretende cerrar ese hueco regulatorio.

El diagnóstico se construyó a partir de un trabajo conjunto entre la Comisión de Turismo y la Secretaría de Turismo estatal (SECTUR). "Esa es la idea. Cuando ven que llega la autoridad cierran el local o muchos no tienen local establecido", explicó la legisladora al detallar por qué hoy es imposible levantar un censo confiable de operadores.

El segmento de las agencias de viajes muestra una proporción menor pero igualmente significativa: 12 por ciento opera sin estar registrada, mayormente por la facilidad con que cualquier persona puede vender paquetes turísticos en línea sin local físico ni capacitación verificada.

La iniciativa, ya votada a favor en comisión el lunes pasado, fue documentada por Rotativo el 19 de mayo cuando se confirmó su contenido base. La pieza vigente ya tiene fecha de votación en pleno y mecanismo operativo definido: SECTUR firmaría convenios con cada uno de los 18 ayuntamientos del estado para que sea el municipio el que expida la Licencia de Funcionamiento, y a su vez la propia secretaría empadrone al operador a nivel estatal.

"Cada municipio tendrá que hacer el trabajo con el personal que ya tiene, porque también la idea no es generar gastos extras", precisó Meza. El ayuntamiento ganaría un ingreso vía la licencia y la fiscalización quedaría descentralizada.

Las sanciones para operadores que sigan al margen quedarán fijadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme al esquema sancionatorio que ya establece la legislación vigente.

El segmento más vulnerable identificado por la comisión es el de las agencias de viajes en línea. Meza relató casos de queretanos que adquirieron paquetes turísticos y boletos por internet y, al llegar al destino, descubrieron que la reserva no existía.

"Ahorita con la tecnología cualquier persona desde su casa con su computadora puede decir que es una agencia de viajes", advirtió la presidenta de la comisión, en lo que calificó como competencia desleal frente a las agencias establecidas que pagan impuestos, capacitan personal y mantienen local fijo.

La reforma forma parte de la agenda que Meza Argaluza ha sostenido desde el arranque de los trabajos de la comisión en diciembre de 2024, cuando planteó que el sector turístico estatal requería marco normativo más estricto para sostener el ritmo de crecimiento que la entidad había mostrado tras la pandemia.

Doble dictamen sanjuanense y la Carrera de las Cruces

La misma sesión de comisión del lunes turnó al pleno otros dos dictámenes. Uno, presentado por la propia Meza, exhorta al Ejecutivo estatal a postular la Peregrinación de los Farolitos de San Juan del Río como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO.

El otro, iniciativa de la diputada Juliana Hernández Quintanar, busca reconocer a la Carrera de las Cruces de Hércules, en Querétaro capital, como la única de su tipo en el país. Los tres salieron a favor y los tres se votan el mismo viernes en pleno.

La diputada admitió que hasta el momento no se ha registrado ningún siniestro grave atribuible a la operación de prestadores informales en el estado. La reforma se construye como medida preventiva, no reactiva. "Para que no pase, eso es lo que queremos hacer, prevención", subrayó.

El contexto pesa: Querétaro fue incluido este año por The New York Times en su lista de 52 destinos del mundo para visitar en 2026, y la entidad disputa visitantes con otros polos del centro del país.

¿Qué sigue tras la votación del pleno este viernes?

Si la reforma es aprobada, como espera Meza por unanimidad, la modificación a la Ley de Turismo del Estado de Querétaro entrará en vigor y SECTUR deberá iniciar la firma de los convenios municipales.

Cada ayuntamiento definirá los requisitos específicos para la expedición de la licencia conforme a su reglamentación interna y la fiscalización quedará anclada al gobierno local más cercano al operador.

Hasta el momento, la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro no ha emitido postura sobre la votación prevista para este viernes ni sobre el padrón consolidado de prestadores y agencias de viajes con licencia vigente.