SEDATU pagará daños a viviendas por la obra de El Cerrito: Felifer

Querétaro, 21 Mayo 2026.- Los vecinos que reportan lesiones en sus viviendas alrededor del puente vehicular de El Cerrito tendrán como interlocutor único al Gobierno Federal.

El presidente municipal Felifer Macías Olvera confirmó este jueves que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) asumirá la responsabilidad por las afectaciones derivadas de la obra del Tren México-Querétaro en Corregidora Norte.

"Toda la responsabilidad, SEDATU así lo ha mencionado, va a recaer en la federación", afirmó el alcalde durante una entrevista a banqueta. Añadió que la dependencia federal será la encargada de mantener comunicación directa con los afectados y compensar "cualquier posible afectación que puedan tener en sus domicilios".

La obra arrancó hace prácticamente seis meses como parte del megaproyecto ferroviario México-Querétaro, con inversión federal de 144 mil millones de pesos.

Macías Olvera sostuvo que la afectación a la zona ha sido mínima a pesar de la incertidumbre inicial de los vecinos. "Va muy bien la obra del Cerrito, con gran colaboración del municipio, estado y federación", añadió.

El alcalde precisó el papel del municipio en el proyecto: contribuir, colaborar y vigilar. "Lo que nosotros llevamos es que, en colaboración con el Gobierno Federal, es que va en tiempo, en forma", explicó. Reiteró que todo lo relacionado con proyectos formales del tren está en cancha del Gobierno Federal.

El antecedente que ya documentaron las afectaciones a viviendas

La cobertura previa confirma que las afectaciones a propiedad privada eran tema federal desde el inicio del proyecto. La titular de SEDATU, Edna Elena Vega Rangel, reconoció que la obra del tren implicaba afectaciones "tanto a propiedad social, propiedad privada y algunas viviendas" a lo largo del trazo ferroviario, dentro del esquema de reubicación de 25 familias que la federación analizó para el derecho de vía.

En la zona del Cerrito, la obra arrancó con la ampliación de vías y la modificación del puente vehicular en avenida Corregidora Norte. El flujo vehicular en esa arteria disminuyó 21 por ciento durante la primera semana de obras mayores, al pasar de mil 450 a mil 140 vehículos en hora de máxima demanda.

El secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján, informó entonces que el tiempo de traslado se redujo 46 por ciento gracias al operativo desplegado.

El último ajuste vial en la zona se aplicó en abril, cuando el cuerpo poniente de Corregidora Norte comenzó a operar en doble sentido en un tramo de 200 metros entre Juana de Arco y Primavera. Los trabajos en El Cerrito deben concluir antes de junio para dar paso a las intervenciones sobre Bernardo Quintana.

¿Qué falta saber sobre las compensaciones a viviendas?

El alcalde no precisó cuántos vecinos del Cerrito han presentado quejas formales por daños estructurales en sus viviendas, ni detalló el mecanismo específico mediante el cual SEDATU recibirá, evaluará y resolverá esas solicitudes. Tampoco aclaró si la dependencia federal compensará pérdidas materiales menores ni el plazo en que los afectados deben acudir a presentar su caso.

Macías Olvera condicionó el detalle adicional a la propia federación, instancia que él mismo ubicó como única responsable del esquema de compensaciones.

El municipio de Querétaro, recordó, gestiona ante la federación que, una vez concluidas las obras, se conserven la banqueta y la ciclovía de Corregidora Norte en beneficio de peatones y ciclistas. Esa solicitud, ya planteada desde el anuncio de los trabajos en enero, sigue en proceso de respuesta federal.

La SEDATU no se ha pronunciado sobre el mecanismo de compensación a vecinos del Cerrito por daños estructurales en viviendas derivados de la obra del Tren México-Querétaro.