Corregidora, 8 de enero de 2026. —La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) trabaja en un plan de contingencia para reducir las afectaciones por la demolición del puente en la zona de El Cerrito, ubicado en Corregidora.

La obra impactará a 22 rutas de transporte público utilizadas por más de 80 mil personas diariamente, informó el director de la dependencia estatal. Las noticias de Corregidora destacan que se diseñan vías alternas considerando trayectos y número de usuarios por ruta.

El funcionario explicó que la infraestructura vial representa una vía de alta relevancia para la movilidad, por lo que se desarrolla un plan coordinado con el municipio antes del inicio de los trabajos de demolición y construcción.

"Estamos estudiando distintas variables para definir vías alternas, considerando trayectos y número de usuarios por ruta. No queremos adelantar una opción en específico, pero habrá información suficiente para los usuarios antes de que inicien las obras", detalló el director de la AMEQ durante el anuncio oficial.

La dependencia analiza opciones que incluyen ajustes operativos para cada una de las 22 rutas involucradas. Según datos oficiales, el transporte público de Corregidora requiere planeación detallada considerando variables como horarios de mayor demanda y capacidad de vías alternas disponibles en la zona metropolitana.

El funcionario adelantó que se realizará una rueda de prensa en los próximos días para explicar las medidas definitivas. "Una vez que se cuente con información completa sobre el inicio y duración de la obra, se dará a conocer el plan de manera formal para garantizar que las afectaciones sean las menores posibles", enfatizó.