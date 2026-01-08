Corregidora prepara plan vial por demolición de puente

La obra afectará a 22 rutas de transporte público utilizadas por más de 80 mil personas diariamente en la zona de El Cerrito.

Director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro durante anuncio del plan de contingencia por demolición de puente en Corregidora.

Director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro durante anuncio del plan de contingencia por demolición de puente en Corregidora.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 08, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Corregidora, 8 de enero de 2026. —La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) trabaja en un plan de contingencia para reducir las afectaciones por la demolición del puente en la zona de El Cerrito, ubicado en Corregidora.

La obra impactará a 22 rutas de transporte público utilizadas por más de 80 mil personas diariamente, informó el director de la dependencia estatal. Las noticias de Corregidora destacan que se diseñan vías alternas considerando trayectos y número de usuarios por ruta.

El funcionario explicó que la infraestructura vial representa una vía de alta relevancia para la movilidad, por lo que se desarrolla un plan coordinado con el municipio antes del inicio de los trabajos de demolición y construcción.

"Estamos estudiando distintas variables para definir vías alternas, considerando trayectos y número de usuarios por ruta. No queremos adelantar una opción en específico, pero habrá información suficiente para los usuarios antes de que inicien las obras", detalló el director de la AMEQ durante el anuncio oficial.

La dependencia analiza opciones que incluyen ajustes operativos para cada una de las 22 rutas involucradas. Según datos oficiales, el transporte público de Corregidora requiere planeación detallada considerando variables como horarios de mayor demanda y capacidad de vías alternas disponibles en la zona metropolitana.

El funcionario adelantó que se realizará una rueda de prensa en los próximos días para explicar las medidas definitivas. "Una vez que se cuente con información completa sobre el inicio y duración de la obra, se dará a conocer el plan de manera formal para garantizar que las afectaciones sean las menores posibles", enfatizó.

gobiernomovilidad

Reciente

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, durante la presentación del plan de movilidad por la demolición del puente de Corregidora.
Corregidora

Ajustarán 22 rutas de transporte por derribo del puente en Corregidora

La AMEQ anunciará el 20 de enero las modificaciones al transporte público que afectarán a miles de usuarios durante la demolición del puente en El Cerrito.

Operativos de seguridad en San Juan del Río buscan reducir delitos relacionados con narcomenudeo.
San Juan del Río

Detienen a hombre con metanfetamina en San Juan del Río

Policías municipales aseguraron siete bolsas con sustancia con características de metanfetamina durante operativo de seguridad en colonia San Cayetano.

Bomberos de San Juan del Río atienden incendio de tráiler en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 154 en Querétaro.
Querétaro

¿Hasta cuándo? Autopista México-Querétaro: 6 años y 183 muertos

Las reparaciones iniciadas en febrero de 2020 acumulan mil 388 accidentes con daños superiores a 2.7 millones de dólares; Bomberos y Protección Civil de San Juan del Río, Pedro Escobedo y El Marqués atienden emergencias diarias en la carretera 57.

Familias sanjuanenses beneficiadas con rehabilitación de calles en Banthí y Nuevo Parque Industrial. Las obras suman más de 15.5 millones de pesos.
San Juan del Río

San Juan del Río invierte 15.5 mdp en rehabilitación de calles

Roberto Cabrera Valencia entregó obras en Nuevo Parque Industrial y Banthí que benefician a más de 700 habitantes y fortalecen la economía local.