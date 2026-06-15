Servicios Periciales suman 6,780 dictámenes forenses en Querétaro durante mayo

Especialistas en 23 disciplinas forenses respaldaron carpetas de investigación y procesos judiciales, con 19 identificaciones humanas confirmadas mediante análisis genéticos y lofoscópicos.

Personal de Servicios Periciales revisa números de serie de un vehículo en una verificación de la Fiscalía de Querétaro.

La Dirección de Servicios Periciales integra 23 disciplinas forenses que respaldan las carpetas de investigación de la Fiscalía de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 15 de junio de 2026.- La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió 6,780 dictámenes periciales durante mayo de 2026, con los que respaldó carpetas de investigación y procesos judiciales en la entidad.

Los trabajos correspondieron a 23 disciplinas forenses, entre ellas química, psicología forense, criminalística de campo e ingeniería civil, áreas que aportan evidencia científica para la integración de las carpetas ministeriales.

El mayor peso del periodo recayó en la identificación humana y en la revisión vehicular, dos frentes que se tradujeron en resultados concretos para las investigaciones y para las familias que buscan certeza sobre la localización de personas.

¿Qué aportaron los peritos en identificación humana?

En este rubro, la dependencia obtuvo 19 resultados positivos a partir de confrontas genéticas y análisis lofoscópicos. Esas coincidencias permitieron confirmar identidades y avanzar en procesos de localización, además de sostener líneas de investigación con elementos científicos verificables.

Los Servicios Periciales operan como soporte técnico de las indagatorias por delitos patrimoniales, robo de vehículo y hechos de alto impacto, al entregar elementos que respaldan las determinaciones ministeriales y judiciales.

Revisión vehicular y unidades con alteraciones

El área de Identificación Vehicular emitió 990 constancias de revisión derivadas de verificaciones en números de serie, placas y otros medios de identificación. Esas revisiones detectaron alteraciones en ocho vehículos, que fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.

El volumen de mayo superó los dictámenes de marzo y los registros de los meses previos del año, de acuerdo con los reportes mensuales de la dependencia, que sostiene un ritmo constante de solicitudes desde las carpetas activas. El comportamiento coincide con el balance de abril de la Fiscalía, que atribuyó sus resultados al trabajo coordinado entre personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y los propios Servicios Periciales.

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