Servicios Periciales suman 6,780 dictámenes forenses en Querétaro durante mayo

Querétaro, Querétaro, 15 de junio de 2026.- La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió 6,780 dictámenes periciales durante mayo de 2026, con los que respaldó carpetas de investigación y procesos judiciales en la entidad.
Los trabajos correspondieron a 23 disciplinas forenses, entre ellas química, psicología forense, criminalística de campo e ingeniería civil, áreas que aportan evidencia científica para la integración de las carpetas ministeriales.
El mayor peso del periodo recayó en la identificación humana y en la revisión vehicular, dos frentes que se tradujeron en resultados concretos para las investigaciones y para las familias que buscan certeza sobre la localización de personas.
¿Qué aportaron los peritos en identificación humana?
En este rubro, la dependencia obtuvo 19 resultados positivos a partir de confrontas genéticas y análisis lofoscópicos. Esas coincidencias permitieron confirmar identidades y avanzar en procesos de localización, además de sostener líneas de investigación con elementos científicos verificables.
Los Servicios Periciales operan como soporte técnico de las indagatorias por delitos patrimoniales, robo de vehículo y hechos de alto impacto, al entregar elementos que respaldan las determinaciones ministeriales y judiciales.
Revisión vehicular y unidades con alteraciones
El área de Identificación Vehicular emitió 990 constancias de revisión derivadas de verificaciones en números de serie, placas y otros medios de identificación. Esas revisiones detectaron alteraciones en ocho vehículos, que fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.
El volumen de mayo superó los dictámenes de marzo y los registros de los meses previos del año, de acuerdo con los reportes mensuales de la dependencia, que sostiene un ritmo constante de solicitudes desde las carpetas activas. El comportamiento coincide con el balance de abril de la Fiscalía, que atribuyó sus resultados al trabajo coordinado entre personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y los propios Servicios Periciales.