Arranca la vendimia Blanco y Tinto en el viñedo Puerta del Lobo, El Marqués

La Secretaría de Turismo estatal inauguró el evento enoturístico y colocó la primera piedra del Centro Integral de AMAR para adultos mayores.

La secretaria de Turismo de Querétaro durante la inauguración de la vendimia en el viñedo Puerta del Lobo, en El Marqués.

La Secretaría de Turismo estatal inauguró la Fiesta de la Vendimia Blanco y Tinto en el viñedo Puerta del Lobo, en El Marqués.

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Kary García
Por Kary García Jun 15, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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El Marqués, 15 de junio de 2026.- La Fiesta de la Vendimia “Blanco y Tinto” arrancó en el viñedo Puerta del Lobo, donde la secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezó la ceremonia inaugural y colocó la primera piedra del Centro Integral de la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro (AMAR).

La funcionaria señaló que las vendimias se consolidaron como uno de los principales atractivos turísticos de la entidad, al unir la producción vitivinícola con experiencias gastronómicas, culturales y de convivencia familiar que fortalecen la economía regional y proyectan a Querétaro como uno de los destinos enoturísticos más relevantes del país. El estado abre así una nueva temporada de vendimias que se extiende a lo largo del verano.

El acto reunió dos propósitos en un mismo predio del municipio de El Marqués: abrir la temporada enoturística en una de las casas vinícolas con mayor proyección del estado y dar inicio a un desarrollo de servicios para adultos mayores con enfoque social.

Vega Vázquez Mellado reconoció el trabajo del viñedo, encabezado por Eugenio y Marilú Goyeneche, por convertir el proyecto en un referente nacional e internacional dentro de la industria del vino, una de las apuestas centrales de la región vitivinícola del estado.

La secretaria de Turismo de Quer\u00e9taro durante la inauguraci\u00f3n de la vendimia en el vi\u00f1edo Puerta del Lobo, en El Marqu\u00e9s. El viñedo fue reconocido con la Medalla Gran Oro y el nombramiento de Bodega del Año en el Concurso Mundial de Bruselas. rotativo.com.mx

¿Por qué Puerta del Lobo es referente del vino queretano?

La secretaria agregó que los vinos de la casa obtuvieron reconocimientos recientes en el Concurso Mundial de Bruselas México Selection, entre ellos la Medalla Gran Oro para uno de sus tintos y el nombramiento de “Bodega del Año”, distinciones que refuerzan el prestigio de la vitivinicultura queretana en los mercados nacional e internacional.

Esos resultados se suman a la cartelera que el estado promueve cada año, como el Festival del Vino queretano.

Sobre los premios, Vega Vázquez Mellado sostuvo:

Estos reconocimientos son reflejo del talento, la visión y el trabajo constante de quienes han apostado por hacer de Querétaro una tierra de grandes vinos. Son logros que trascienden a una bodega y que fortalecen la imagen de todo nuestro estado como destino enoturístico de excelencia.

Primera piedra del Centro Integral de AMAR

Como parte del programa, se colocó la primera piedra del Centro Integral de la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro, un proyecto orientado al bienestar, la atención y la calidad de vida de las personas adultas mayores.

La secretaria de Turismo indicó que el desarrollo representa una inversión con sentido social, que suma a la infraestructura de servicios de la región y genera nuevas oportunidades bajo un enfoque de comunidad, bienestar y desarrollo sostenible.

Con la apertura de “Blanco y Tinto”, el viñedo Puerta del Lobo abre su temporada de vendimias 2026 y deja en marcha, en el mismo predio, un proyecto de atención para la tercera edad.

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