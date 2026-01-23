Madrid, 23 de enero de 2026. - El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en la ceremonia de entrega de los Premios Gastrolab celebrada en Madrid, evento que se ha consolidado como uno de los más relevantes para reconocer la creatividad y la innovación culinaria dentro del sector hispanohablante.
Durante la ceremonia, realizada en el Centro Cultural de México en España, el mandatario estatal destacó que la misión de estos galardones trasciende fronteras al visibilizar la riqueza y diversidad de la gastronomía mexicana internacional. Diez restaurantes fueron galardonados en reconocimiento a sus propuestas gastronómicas.
El titular del Poder Ejecutivo estatal enfatizó la importancia de la gastronomía como elemento fundamental en la atracción turística, así como su papel en la promoción internacional de México como destino cultural y sensorial.
Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la ceremonia de Premios Gastrolab en el Centro Cultural de México en Madrid. Foto: Gobierno de Querétaro.
Kuri González subrayó este aspecto especialmente en el contexto de FITUR, además de ser un factor que contribuye a tender lazos profundos con España.
"Entre España y México tenemos lazos que nos unen muy profundos, y qué más lazo puede haber que la gastronomía. Esa parte que nos hace conectarnos, vivir los sabores, los colores, que hemos podido tener entre los dos países, cada vez es mayor", aseguró el gobernador durante su intervención.
El mandatario recordó que estos lazos no son solo de carácter económico, histórico o cultural. Expresó un reconocimiento a quienes definió como un orgullo para México, al atreverse a salir al mundo y triunfar como representantes de algunas expresiones de la identidad gastronómica nacional.
La presencia de Querétaro en este evento refuerza la estrategia del estado por promover su oferta gastronómica y enoturística integrada, incluyendo rutas de vino, cocina tradicional y experiencias auténticas que son parte de la propuesta que impulsa la administración estatal.
El evento se convierte en un espacio para reconocer y visibilizar el talento de los mexicanos que, desde el extranjero, continúan enalteciendo la cultura gastronómica con creatividad, innovación y profundo respeto por sus raíces.
Entre quienes asistieron a este evento se encontraron la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez; el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel; la secretaria de Turismo del estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado; la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group, María Cristina Mieres Zimmermann.