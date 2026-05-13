Tren embiste tráiler en cruce de La Valla; cero lesionados

San Juan del Río, 13 de mayo de 2026. — Un tráiler tipo plataforma fue impactado por un tren de Ferromex la noche de este lunes en el cruce ferroviario de la comunidad de La Valla, en San Juan del Río, sin que se reportaran personas lesionadas.
El convoy embistió una sección de la unidad pesada después de que el conductor intentó ganarle el paso pese al silbato que la máquina emitió mucho antes del impacto, según refirieron testigos en el lugar, quienes señalaron que el tráiler quedó detenido sobre las vías hasta el momento en que fue alcanzado.
El cruce de la comunidad de La Valla concentra una larga lista de antecedentes fatales por imprudencia de conductores que han intentado ganarle el paso al tren. En enero de 2024, dos mujeres murieron en el mismo punto cuando una camioneta no se detuvo antes de las vías.
La tragedia más grave en este crucero ocurrió en octubre de 2019, cuando un camión de pasajeros fue embestido y dejó nueve personas muertas y alrededor de 30 lesionadas.
Al sitio acudieron servicios de emergencia, elementos de la Policía Estatal de Querétaro, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que acordonaron la zona y desplegaron un perímetro de seguridad.
El operativo buscó evitar que los vagones quedaran expuestos al saqueo durante las maniobras de retiro de la unidad pesada, una práctica que se ha registrado en otros siniestros ferroviarios recientes del corredor queretano.
El convoy se detuvo poco después del cruce.
Habitantes de La Valla han solicitado en distintas ocasiones al gobierno estatal la colocación de topes y señalización reforzada en este crucero, sin que la infraestructura haya sido modificada de manera sustantiva.
La falta de plumas automáticas y señalización luminosa en cruces a nivel ya había sido señalada tras otro accidente urbano registrado en el trayecto del ferrocarril por San Juan del Río.
Los servicios de emergencia retiraron la unidad pesada del cruce durante la madrugada de este martes, mientras Ferromex liberó la vía para reanudar la circulación ferroviaria.
La presencia interinstitucional durante las maniobras se enmarca en los operativos permanentes que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal coordina con corporaciones federales en el municipio.