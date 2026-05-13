Tren embiste tráiler en cruce de La Valla; cero lesionados

Conductor intentó ganarle el paso pese al silbato; las autoridades no precisaron el monto de los daños

Tráiler tipo plataforma impactado por tren de Ferromex en cruce de La Valla, San Juan del Río, sin lesionados reportados

Tráiler tipo plataforma quedó detenido sobre las vías del tren en el cruce de la comunidad de La Valla.

FOTO: Especial
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de mayo de 2026. — Un tráiler tipo plataforma fue impactado por un tren de Ferromex la noche de este lunes en el cruce ferroviario de la comunidad de La Valla, en San Juan del Río, sin que se reportaran personas lesionadas.

El convoy embistió una sección de la unidad pesada después de que el conductor intentó ganarle el paso pese al silbato que la máquina emitió mucho antes del impacto, según refirieron testigos en el lugar, quienes señalaron que el tráiler quedó detenido sobre las vías hasta el momento en que fue alcanzado.

El cruce de la comunidad de La Valla concentra una larga lista de antecedentes fatales por imprudencia de conductores que han intentado ganarle el paso al tren. En enero de 2024, dos mujeres murieron en el mismo punto cuando una camioneta no se detuvo antes de las vías.

La tragedia más grave en este crucero ocurrió en octubre de 2019, cuando un camión de pasajeros fue embestido y dejó nueve personas muertas y alrededor de 30 lesionadas.

Al sitio acudieron servicios de emergencia, elementos de la Policía Estatal de Querétaro, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que acordonaron la zona y desplegaron un perímetro de seguridad.

El operativo buscó evitar que los vagones quedaran expuestos al saqueo durante las maniobras de retiro de la unidad pesada, una práctica que se ha registrado en otros siniestros ferroviarios recientes del corredor queretano.

El convoy se detuvo poco después del cruce.

Habitantes de La Valla han solicitado en distintas ocasiones al gobierno estatal la colocación de topes y señalización reforzada en este crucero, sin que la infraestructura haya sido modificada de manera sustantiva.

La falta de plumas automáticas y señalización luminosa en cruces a nivel ya había sido señalada tras otro accidente urbano registrado en el trayecto del ferrocarril por San Juan del Río.

Los servicios de emergencia retiraron la unidad pesada del cruce durante la madrugada de este martes, mientras Ferromex liberó la vía para reanudar la circulación ferroviaria.

La presencia interinstitucional durante las maniobras se enmarca en los operativos permanentes que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal coordina con corporaciones federales en el municipio.

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