Familia biparental con 3.4 integrantes domina en Querétaro capital

Santiago de Querétaro, 13 de mayo de 2026. — Las familias del municipio de Querétaro responden mayoritariamente al modelo biparental nuclear y tienen un promedio de 3.4 integrantes por hogar, según información del Censo retomada por el Instituto Municipal de la Familia (IMFAMILIA), que aplicó 976 encuestas durante 2025 para diagnosticar la dinámica de los hogares en la capital.
La directora del instituto, Lucía Hernández Pinto, detalló este martes que la dificultad en la crianza de los hijos y los conflictos de pareja son los dos motivos más frecuentes por los que la población se acerca a las áreas de consultoría del organismo.
El instrumento se aplica al cierre de cada acción del instituto —talleres, conferencias y círculos de apoyo— de forma voluntaria, mediante un formulario digital con 26 preguntas.
Los resultados se publican cada año en el informe anual del organismo, en la página oficial del Municipio de Querétaro. Hernández Pinto ofreció compartir el enlace para consulta abierta del documento.
Encuesta voluntaria mide la dinámica de las familias en Querétaro
La directora aclaró que el dato de composición familiar proviene del Censo y no de la encuesta del instituto, por lo que se trata de información que el municipio retoma para diseñar sus programas. En paralelo, el diagnóstico que el IMFAMILIA construye a partir de las consultas individuales y de pareja identifica patrones de demanda.
"Padres que llegan agotados del trabajo y carecen de estrategias para convivir y acompañar a sus hijos", describió en su momento la funcionaria sobre la principal problemática que documentan los familiólogos del instituto. La consultoría familiar y de pareja es el componente de mayor volumen del eje de intervención del organismo.
¿Qué otros servicios ofrece el IMFAMILIA a las familias?
Dentro del eje de acompañamiento, el organismo opera además círculos de apoyo segmentados —para sobrevivientes de violencia sexual, varones, mamás adolescentes, personas adultas mayores y familias en duelo, entre otros— y la estrategia Reintegrando Familias para hogares con integrantes próximos a salir del Centro de Reinserción Social. La oferta busca cubrir distintas etapas y crisis del ciclo familiar en la capital queretana.
Los hallazgos del diagnóstico se presentarán también en el cuarto Congreso Municipal de las Familias, programado para el 17 de octubre. El instituto cuenta con acciones formativas que incluyen más de 25 temas de conferencias y la Escuela de las Familias, una estrategia formativa de ocho sesiones. La cifra de respuestas correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 no fue precisada por el organismo.