Familia biparental con 3.4 integrantes domina en Querétaro capital

Crianza y conflictos de pareja, los dos motivos más frecuentes en consultoría del IMFAMILIA

Familias en Querétaro acuden a IMFAMILIA por crianza y conflictos de pareja, según diagnóstico 2025

Lucía Hernández Pinto, directora del Instituto Municipal de la Familia de Querétaro, detalla los hallazgos del diagnóstico familiar 2025.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, 13 de mayo de 2026. — Las familias del municipio de Querétaro responden mayoritariamente al modelo biparental nuclear y tienen un promedio de 3.4 integrantes por hogar, según información del Censo retomada por el Instituto Municipal de la Familia (IMFAMILIA), que aplicó 976 encuestas durante 2025 para diagnosticar la dinámica de los hogares en la capital.

La directora del instituto, Lucía Hernández Pinto, detalló este martes que la dificultad en la crianza de los hijos y los conflictos de pareja son los dos motivos más frecuentes por los que la población se acerca a las áreas de consultoría del organismo.

El instrumento se aplica al cierre de cada acción del instituto —talleres, conferencias y círculos de apoyo— de forma voluntaria, mediante un formulario digital con 26 preguntas.

Los resultados se publican cada año en el informe anual del organismo, en la página oficial del Municipio de Querétaro. Hernández Pinto ofreció compartir el enlace para consulta abierta del documento.

Encuesta voluntaria mide la dinámica de las familias en Querétaro

La directora aclaró que el dato de composición familiar proviene del Censo y no de la encuesta del instituto, por lo que se trata de información que el municipio retoma para diseñar sus programas. En paralelo, el diagnóstico que el IMFAMILIA construye a partir de las consultas individuales y de pareja identifica patrones de demanda.

"Padres que llegan agotados del trabajo y carecen de estrategias para convivir y acompañar a sus hijos", describió en su momento la funcionaria sobre la principal problemática que documentan los familiólogos del instituto. La consultoría familiar y de pareja es el componente de mayor volumen del eje de intervención del organismo.

¿Qué otros servicios ofrece el IMFAMILIA a las familias?

Dentro del eje de acompañamiento, el organismo opera además círculos de apoyo segmentados —para sobrevivientes de violencia sexual, varones, mamás adolescentes, personas adultas mayores y familias en duelo, entre otros— y la estrategia Reintegrando Familias para hogares con integrantes próximos a salir del Centro de Reinserción Social. La oferta busca cubrir distintas etapas y crisis del ciclo familiar en la capital queretana.

Los hallazgos del diagnóstico se presentarán también en el cuarto Congreso Municipal de las Familias, programado para el 17 de octubre. El instituto cuenta con acciones formativas que incluyen más de 25 temas de conferencias y la Escuela de las Familias, una estrategia formativa de ocho sesiones. La cifra de respuestas correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 no fue precisada por el organismo.

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