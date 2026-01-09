Instalan cuadrilla permanente en estación Zaragoza de Qrobús

La Agencia de Movilidad implementó una cuadrilla de cuatro personas para atención continua en la estación Zaragoza tras realizar 1,885 acciones de mantenimiento en 2024.

Usuarios del Qrobús utilizan la estación Zaragoza en Paseo 5 de Febrero. La meta es mejorar las condiciones de infraestructura del transporte público.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 09, 2026
Querétaro — 9 de enero de 2026. — La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro implementó una cuadrilla permanente de mantenimiento integrada por cuatro personas y una camioneta para brindar atención continua en la estación Zaragoza del eje Paseo 5 de Febrero. El esquema fortalece la infraestructura del sistema Qrobús tras completar 1,885 acciones de conservación durante 2024 en estaciones y corredores de transporte público en Querétaro, informó el titular de la dependencia, Gerardo Cuanalo Santos.

La cuadrilla detectará necesidades en campo para definir nuevas intervenciones en la infraestructura del transporte público en Querétaro. Las acciones incluyen eliminación de grafiti, pintura general, reparación de estructuras, rehabilitación de rampas para personas con discapacidad y colocación de señalamiento, explicó el funcionario estatal.

El organismo implementó dos cuadrillas de mantenimiento que benefician las condiciones de uso del sistema de transporte. Los trabajos abarcan soldadura, albañilería, lavado a presión de pisos, limpieza de bancas y vidrios, sustitución de cristales rotos, así como mantenimiento de aires acondicionados en las 17 estaciones centrales.

"Hoy lo hacemos a través de dos cuadrillas de mantenimiento para generar condiciones óptimas", aseguró Cuanalo Santos. El reporte anual reveló que el 68 por ciento de las intervenciones se concentró en limpieza y borrado de grafiti en estaciones del Qrobús, con 1,290 acciones derivadas de actos de vandalismo en espacios comunes.

La dependencia realizó trabajos de sustitución de vialetones, boyas y señalamiento vial que representaron el nueve por ciento de las acciones. Las labores son necesarias para evitar daños a las unidades y reducir riesgos por el crecimiento de vegetación en avenidas de Querétaro, precisó el titular de la AMEQ.

