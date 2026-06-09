San Juan del Río, Querétaro, 9 de junio de 2026.- Un tráiler perdió parte de su carga de rollos de acero sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de Loma Linda, provocando el cierre temporal de la circulación hacia la Ciudad de México y una importante movilización de cuerpos de seguridad.
El incidente ocurrió en uno de los corredores carreteros con mayor aforo vehicular del país. Aunque los pesados rollos quedaron esparcidos sobre el arroyo vehicular e incluso alcanzaron a una camioneta de transporte de personal, no se reportaron personas lesionadas.
La rápida intervención de la Guardia Nacional permitió liberar la México-Querétaro tras un accidente de tráiler rotativo.com.mx
La Guardia Nacional respondió de inmediato al percance y estableció un operativo de abanderamiento para proteger a los automovilistas mientras se realizaban las maniobras de retiro de la carga.
¿Cuánto tiempo estuvo cerrada la autopista México-Querétaro?
La circulación permaneció detenida durante aproximadamente 30 minutos en dirección a la Ciudad de México, generando afectaciones para vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de carga que transitaban por la zona.
Para liberar la vía fue necesario utilizar maquinaria pesada, debido al peso y volumen de los rollos de acero que quedaron sobre los carriles de circulación.
Tráiler pierde rollos de acero y bloquea la México-Querétaro en San Juan del Río rotativo.com.mx
Una vez retirado el material, el tránsito comenzó a restablecerse de manera gradual hasta recuperar su flujo habitual.
¿Hubo personas lesionadas?
A pesar de la magnitud del incidente y del alto volumen de vehículos que circulaban por el lugar, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.
La camioneta de transporte de personal alcanzada por la carga tampoco registró víctimas, de acuerdo con los primeros reportes.
La rápida intervención de la Guardia Nacional permitió liberar la México-Querétaro tras un accidente de tráiler rotativo.com.mx
Guardia Nacional mantiene vigilancia permanente
Tras el accidente, autoridades recordaron que la autopista México-Querétaro es una de las vías más transitadas del país y que la Guardia Nacional mantiene operativos permanentes para prevenir accidentes, garantizar la seguridad de los usuarios y agilizar la atención de emergencias.
El general Ignacio Murillo Rodríguez, responsable de supervisar la seguridad en la zona, destacó que la prioridad durante este tipo de incidentes es salvaguardar la vida de las personas y restablecer la circulación lo antes posible.
La rápida intervención de la Guardia Nacional permitió liberar la México-Querétaro tras un accidente de tráiler rotativo.com.mx
Indicó que, una vez controlada la emergencia, se realizan los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.