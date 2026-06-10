Luis Nava pide unidad al PAN en Querétaro rumbo a 2027

Querétaro, 10 de junio de 2026.- Luis Bernardo Nava Guerrero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, llamó a los aspirantes del PAN a la gubernatura de 2027 a poner por delante el proyecto estatal antes que cualquier interés personal.

El mensaje de Nava se da en medio del reacomodo interno de Acción Nacional, donde distintos perfiles panistas han comenzado a medir tiempos, respaldos y condiciones políticas para la sucesión estatal.

“Hay condiciones para que todos podamos participar en igualdad de condiciones; por lo mismo, un llamado a todas mis compañeras y compañeros a que seamos generosos, a que con humildad podamos poner primero el proyecto de Acción Nacional y de Querétaro antes que cualquier proyecto personal”, señaló.

Qué dijo Luis Nava del PAN en Querétaro

Nava Guerrero sostuvo que el proceso debe avanzar “sin prisa, pero sin pausa”, con reglas claras y con una revisión seria sobre cuál será la mejor ruta para que el PAN mantenga competitividad en Querétaro.

El funcionario estatal ha sido mencionado dentro del grupo de perfiles panistas que podrían competir por la candidatura, junto con otros nombres que ya aparecen en el escenario político rumbo a la gubernatura de Querétaro.

Al hablar sobre sus propios tiempos, Nava dijo que por ahora se mantiene concentrado en su responsabilidad dentro del gobierno estatal y que una eventual decisión sobre licencia o separación del cargo se tomará cerca de las fechas límite.

“Seguimos concentrados en la chamba. Entonces, ya muy cerca de la fecha límite tomaremos las determinaciones, porque estos temas laborales hay que consultarlos”, expresó.

El secretario pidió que la competencia interna no derive en una confrontación anticipada entre panistas, al considerar que la intensidad política es natural en este tipo de procesos, pero debe encauzarse hacia un solo proyecto.

“Es propio de la pasión que generan estos procesos. Creo que sí es importante que no se desborden los ánimos, que con toda responsabilidad podamos sumar, apoyar y construir entre todos un proyecto”, dijo.

Luis Nava aspirante a gubernatura Querétaro 2027

Nava afirmó que los esfuerzos que hoy se agrupan alrededor de distintas figuras deberán converger en una sola candidatura de Acción Nacional, con el objetivo de defender la estabilidad, la calidad de vida y las condiciones que, dijo, se han construido en el estado.

“Entre todos tenemos que cuidar a Querétaro, tenemos que cuidar lo que se ha construido, tenemos que cuidar nuestra calidad de vida y tendremos que buscar el mejor perfil para poder defender y lograr estabilidad”, afirmó.

El llamado ocurre mientras el PAN prepara su ruta de definición interna. En marzo, liderazgos panistas anticiparon que el partido revisaría método, tiempos y perfiles para la selección de candidatos rumbo al proceso electoral de 2027.

Nava también defendió la política social del gobierno estatal y señaló que la Secretaría de Desarrollo Social mantiene programas dirigidos a personas adultas mayores, recién nacidos y familias que requieren apoyo para mejorar sus condiciones de vida.

Luis Nava Guerrero llamó a los aspirantes panistas a privilegiar el proyecto de Querétaro rumbo a 2027. rotativo.com.mx

El funcionario dijo que esa política social busca dar tranquilidad a las familias para que puedan aprovechar las oportunidades que ofrece Querétaro, bajo la administración del gobernador Mauricio Kuri González.

Como titular de Desarrollo Social, Nava ha mantenido presencia en distintas regiones del estado, incluida su participación con beneficiarias de la SEDESOQ en El Marqués, donde encabezó reuniones con familias integradas a programas sociales.

Respecto al panorama nacional, el secretario consideró que los resultados electorales recientes en Coahuila muestran que Morena no tiene resuelta la competencia política en todo el país.

“Morena no tiene todo resuelto, no tiene todo hecho y no tiene una hegemonía a nivel nacional. Creo que hay condiciones para que la gente pueda votar por otra opción”, sostuvo.

Nava dijo que Acción Nacional sigue siendo la mejor alternativa para Querétaro, aunque condicionó esa posibilidad a que el partido actúe con unidad, evite excesos internos y construya un perfil capaz de sumar a los distintos grupos panistas.

La discusión interna del PAN se mantiene abierta en un escenario donde encuestas y análisis políticos han colocado a Nava entre los nombres con mayor presencia dentro de la contienda por la gubernatura 2027.