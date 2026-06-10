Es la estrategia, estúpido.

El alcalde panista de Corregidora, Chepe Guerrero, sigue en la jugada y, parafraseando a don Fernando Marcos, sabe que el último minuto tiene sesenta segundos. Durante su mensaje lo remarcó en dos ocasiones, sin aspavientos, maduro y moderado. El más joven de los aspirantes, de 33 años, y hombre de todas las confianzas del gobernador Mauricio Kuri, reclutado hace más de una década personalmente por Rogelio Vega Vázquez Mellado, Bubulubu. Lo dice llanamente: no se descarta; además insiste, Acción Nacional debe ir solo.

El fin de semana pasado sucedió algo que reitera y cumple al pie de la letra las palabras de André Breton, padre del surrealismo, pues el PAN en Coahuila celebra por todo lo alto la contundente derrota de Morena y el primer descalabro para la líder nacional morenista Ariadna Montiel, con su respectiva responsabilidad de Andy López y Luisa Alcalde, sin olvidar a Ameriquito Villarreal. Sin embargo, se obvia lo obvio, por obviedad: Acción Nacional, Partido Verde y Movimiento Ciudadano pierden o, en su caso, simplemente no obtienen el registro estatal.

Pendiente a las indicaciones de Mauricio Kuri, Luis Bernardo Nava, secretario de Desarrollo Social, atiende las afectaciones por deslaves en Joya de Bucareli, población ubicada en el municipio de Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda queretana, las cuales fueron generadas por las lluvias torrenciales que afectan el norte de nuestro estado, acudiendo en persona para conocer de primera mano las necesidades de las familias y así atender y supervisar las acciones prioritarias, destacando la importancia del monitoreo en áreas de riesgo para dar respuesta inmediata y coordinada en caso de emergencia.

Y hablando de la Sierra Gorda, la tarde del sábado se llevó a cabo la “Cena del Jaguar”, evento que incluyó una cena filantrópica y distintos eventos culturales, además de algunas ponencias sobre lo imprescindible que es sumar esfuerzos para rescatar al jaguar y su hábitat. Se reconoce la generosa participación de empresas socialmente responsables, como Total Play, integrante del grupo del “Tío Richi” Salinas Priego. Sin duda, un gran evento de amplia trascendencia, donde la mancuerna de Ernesto Kuri y su esposa, Tere, resultó fundamental para alcanzar la meta.

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Mire usted, no está para saberlo, pero sí estoy yo aquí para contárselo: la mitad del boleto de la Cuarta Transformación no es una encuesta, pero definitivamente sí está en Querétaro; por lo cual la estrategia es la clave. Empecemos con el doctor Santiago Nieto, definitivamente el Fernando Ortiz Arana de nuestros tiempos, mucha presencia nacional pero escaso arraigo local. Depende en amplia medida de sus operadores Jorge Lomelí y Juan Carlos Larracochea, Chess. En San Juan, para muestra, no le alcanzó la convocatoria y tuvo que rellenar con gente de otros municipios.

Tiene buen aire, pero carece de elasticidad en tierra; llega a montarse en eventos y escenarios que no son propios, realiza propaganda espejo de ofrenda ajena. El doctor Gilberto Herrera sufre una caída en popularidad con muchos negativos; depende muchísimo del aire, sus acciones son artificiales, mediáticas, mediante corifeos, jilgueros y voceros. El doctor Luis Humberto Fernández apuesta por una estrategia mixta; la última encuesta de Demoscopia, publicada en La Jornada, lo pone en segundo lugar, en empate técnico con la senadora Bety Robles.

La senadora Bety Robles, quien tendrá su segundo informe el 20 de junio a las 9 horas en el Jardín Guerrero, representa el perfil más completo de las mujeres. Mientras Astrid Ortega, la alcaldesa de Cadereyta, tiene carrera trunca y no es maestra, mintió, lo que ella misma reconoció; la senadora científica cuenta con posgrados en el extranjero. Por otro lado, mientras la diputada Andrea Tovar sabe ganar elecciones y tiene buenos argumentos de formación académica y capacidad, Bety Robles cuenta con experiencia en el servicio público, pero también en la iniciativa privada.

Finalmente, el verde ecologista Ricardo Astudillo cuenta con trayectoria y experiencia, pero además es disruptivo. Mientras otros traen una estrategia territorial por distrito o municipio, pretende hacer 900 asambleas informativas; dicho en otras palabras, no solo apuesta al aire, pretende hacer tierra, algo que me recuerda al actual gobernador Mauricio Kuri, quien, igualito que Zague, no dudaba en meterse al área chica para definir. Finalmente, será en octubre cuando el resto del boleto salga de la mesa donde Alberto Anaya, Arturo Escobar, Ariadna Montiel, Mario Delgado y Citlali Hernández destapen el resto de la baraja.

PD. La única voz sensata en Morena, la de Alex Pérez, al final no pudo evitar que en Cadereyta, tras una serie de ataques y ciberacoso por parte de Astrid Ortega, decidiera la regidora Juanita García renunciar a Morena y declararse regidora independiente. La Cuarta Transformación se desmorona, pero desde adentro.

PD2. Si el diputado Edgar “Güero” Inzunza no realiza pronto una meticulosa revisión de su estrategia política, sin descartar lo oportuno decidiera algunos ajustes necesarios de responsabilidades en su equipo, corre el riesgo de convertirse en el “Rafa Montoya” de San Juan del Río, tan cerca a casi nada del objetivo.

PD3. El “Niño Gobernador”, Felifer Macías, le dio el espaldarazo a la propuesta que endurece sanciones para los reclutadores de menores, pues aclaró que la medida tiene un carácter preventivo y así se disuade al crimen organizado.