Los 18 clubes de la Liga MX aceptan el reto de Sheinbaum y abrirán escuelas de futbol infantil

El proyecto contempla iniciación deportiva desde los cinco años y competencias escolares coordinadas con la Conade.

Representantes de los clubes de la Liga MX acompañan a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional con niñas y niños.

Los representantes de los 18 clubes de la Liga MX acudieron a Palacio Nacional para sumarse al proyecto de futbol base.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 08, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 8 de junio de 2026.- Los 18 clubes de la Liga MX aceptaron el reto lanzado por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear escuelas de futbol dirigidas a niñas y niños en todo el país, en la antesala del Mundial 2026.

Acompañada en Palacio Nacional por representantes de los equipos de la Primera División, la mandataria recordó que la propuesta nació en una conferencia previa. "Me llamó la Federación Mexicana de Futbol y dijo: 'le entramos al reto'", relató, antes de presentar a los directivos reunidos en el evento.

¿En qué consisten las escuelas de futbol de la Liga MX?

El programa arranca con una etapa de iniciación para menores de cinco a doce años, seguida del futbol escolar en primaria y secundaria con una Copa Escolar, y competencias federadas en las categorías sub-12 y sub-13. La iniciativa se coordina con la Federación Mexicana de Futbol, la Liga MX y la Conade.

Presentado como una agenda social de futbol base, el proyecto contempla becas y torneos en categorías inferiores y fue nombrado Mundialito Social 2026. El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, encabezó la presentación de los representantes de los clubes y comprometió escuelas en cada uno de los equipos para abrir oportunidades a la niñez.

La movilización ocurre a cuatro días de la inauguración del Mundial 2026, evento que ya activó preparativos en distintas entidades. Querétaro, por ejemplo, habilitó una sede mundialista para seguir los partidos en familia, mientras el Gobierno federal abordaba en la misma jornada las protestas magisteriales rumbo al torneo.

La apuesta oficial mira más allá del Mundial: la formación temprana busca ampliar la base de jugadores con miras a las próximas convocatorias de la Selección Mexicana.

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