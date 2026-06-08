Sheinbaum descarta que las protestas de la CNTE frenen la inauguración del Mundial 2026

La mandataria atribuyó las protestas magisteriales a grupos que, dijo, buscan provocar una respuesta de fuerza antes del torneo.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional al referirse a las protestas de la CNTE.

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura sobre las movilizaciones magisteriales durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 08, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 8 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pongan en riesgo la inauguración del Mundial 2026, prevista para el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Desde Palacio Nacional, la mandataria fijó su postura frente a la advertencia de la CNTE de escalar sus movilizaciones a unos días del torneo.

"No vamos a caer en provocaciones y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración", afirmó.

¿Habrá inauguración del Mundial pese a las protestas de la CNTE?

La respuesta de la presidenta fue directa: la ceremonia se mantiene. Atribuyó la presión de los últimos días a grupos que, sostuvo, no necesariamente pertenecen al magisterio y que buscan una reacción de fuerza del Gobierno federal.

"Lo que buscan es que antes de la inauguración del Mundial la nota sea que el gobierno de México reprime a maestros, pero eso no lo van a tener", expresó.

En paralelo, la Secretaría de Educación Pública presentó el paquete de mejoras para el magisterio, que incluye la eliminación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros a partir de agosto, junto con ajustes salariales y de jubilación. El titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que sostiene una reunión semanal con la coordinadora.

El director del ISSSTE, Martí Batres, respondió a una de las demandas centrales del movimiento al advertir que la Ley del ISSSTE no puede abrogarse. La Secretaría de Gobernación, por su lado, pidió a la CNTE manifestarse dentro de un marco de paz y responsabilidad colectiva.

El arranque del torneo concentra la atención oficial. Ese mismo 11 de junio, tras la ceremonia, la Selección Mexicana debutará frente a Sudáfrica, y entidades como Querétaro ya alistan su fiesta mundialista con sedes alternas para seguir el partido en familia.

En la antesala del evento, el Gobierno federal también impulsó un programa de escuelas de futbol anunciado durante la misma conferencia.

La coordinación de seguridad para la inauguración, a cargo del Gobierno federal desde hace meses, entra en su fase final con el torneo a tres días de su arranque.

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