Cannes 2026 reúne triple presencia española: Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis

Cannes, 18 de mayo de 2026. —España no ocupaba tanto espacio en Cannes desde hace una década. La 79ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, en curso del 12 al 23 de mayo en la Costa Azul francesa, alberga en su Sección Oficial a tres películas españolas que compiten simultáneamente por la Palma de Oro: "Amarga Navidad" de Pedro Almodóvar, "El ser querido" de Rodrigo Sorogoyen y "La bola negra" del dúo Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis. El jurado está presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, ganador del Premio del Jurado en 2004 con "Oldboy".

La triple presencia llega acompañada de actores con peso global. Penélope Cruz y Glenn Close protagonizan "La bola negra" de Los Javis, debut del dúo en la competencia oficial del certamen francés. Javier Bardem encabeza el reparto de "El ser querido" de Sorogoyen, junto a la actriz argentina Malena Villa. "Amarga Navidad" tiene como protagonistas a la española Bárbara Lennie y al argentino Leonardo Sbaraglia. La premiere mundial de la película de Almodóvar está programada para mañana 19 de mayo. El Festival de Cannes consagra desde 1955 al ganador con la Palma de Oro, una de las distinciones más codiciadas del cine mundial.

El festival comenzó el 12 de mayo con la entrega de la Palma de Oro honorífica al cineasta neozelandés Peter Jackson, director de la trilogía "El Señor de los Anillos". A lo largo de la semana también será reconocida la actriz, cantante y cineasta estadounidense Barbra Streisand con la misma distinción. La ceremonia inaugural y de clausura está a cargo de la actriz francesa Eye Haïdara. El palmarés se anunciará el 23 de mayo. La presidencia de Park Chan-wook supone la primera vez que un cineasta surcoreano preside el jurado principal del certamen, tras el triunfo histórico de Bong Joon-ho con "Parasite" en 2019.

¿Por qué pesa tanto la presencia española en Cannes 2026?

Para Almodóvar es la séptima competencia por la Palma de Oro. El manchego ha pasado siete veces por la sección oficial sin obtener el premio principal, distinción que sí logró por ejemplo Sean Baker con "Anora" en 2024 o el iraní Jafar Panahi con "It Was Just an Accident" en 2025. Sorogoyen había estado en secciones paralelas previas con "As Bestas" (2022), que ganó nueve Premios Goya, pero esta es su primera vez en la competencia principal. Los Javis llegan con su primer largometraje fuera del universo televisivo de "Veneno" y "La Mesías".

El festival mantiene además una agenda paralela cargada. "El partido", documental dirigido por los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco, reconstruye el encuentro Argentina-Inglaterra del Mundial México 1986 a un mes del inicio del Mundial 2026 en suelo norteamericano. La cinta se exhibe fuera de competencia. El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca, casi tres semanas después del cierre del festival. El documental forma parte de una ola de cintas vinculadas al futbol que llegan a Cannes este año.

¿Cuándo se anuncia el palmarés de Cannes 2026?

La ceremonia de clausura del 79° Festival de Cannes se realizará el sábado 23 de mayo en el Gran Teatro Lumière del Palais des Festivals. Park Chan-wook entregará la Palma de Oro al filme ganador junto a los jurados que lo acompañan, entre ellos la actriz estadounidense Jodie Foster, el director francés Olivier Assayas, la cineasta marroquí Maryam Touzani y la actriz italiana Alba Rohrwacher. Las premieres de las tres cintas españolas están escalonadas en la última semana del festival: "El ser querido" de Sorogoyen el 21 de mayo y "La bola negra" de Los Javis el 22 de mayo.

Las tres cintas españolas tienen ya fechas de distribución internacional confirmadas. "Amarga Navidad" llega a cines mexicanos el 28 de mayo distribuida por Warner Bros. Pictures, mientras Sony Pictures Classics se encargó de la distribución en Norteamérica. "El ser querido" y "La bola negra" aún no tienen fecha oficial de estreno en México, aunque las distribuidoras adquirieron derechos durante el Marché du Film. La 80° edición de Cannes está prevista para mayo de 2027.