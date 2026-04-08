San Juan del Río, 8 de abril de 2026. —Cien fichas ya fueron entregadas el martes por la mañana en el Anexo del Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO) cuando apenas marcaba las 9:15 horas: la brigada de salud bucodental que opera esta semana en ese recinto lleva más de 200 atenciones desde su arranque el lunes, 99 de ellas a menores de edad.
La jornada, organizada por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fundación UNAM y Coca-Cola FEMSA, brinda servicios sin costo para las familias del municipio.
La jornada ofrece servicios sin costo de limpieza, flúor, selladores y extracciones dentales para familias de San Juan del Río hasta el viernes 10 de abril. rotativo.com.mx
De lunes a jueves se distribuyen 120 fichas por jornada —60 a las 9 horas y otras 60 a las 12:30 horas—, mientras que el viernes 10 solo habrá 60 fichas disponibles desde las 9 de la mañana.
La presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios, recorrió las unidades dentales instaladas en el espacio junto al presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, quienes supervisaron la atención a pacientes en cada una de las sillas habilitadas.
La jornada ofrece servicios sin costo de limpieza, flúor, selladores y extracciones dentales para familias de San Juan del Río hasta el viernes 10 de abril. rotativo.com.mx
Este tipo de acciones se inserta en la estrategia más amplia de salud comunitaria que el ayuntamiento sanjuanense ha impulsado desde 2025, cuando se amplió la cobertura de consultas y medicamentos a zonas sin centros de salud.
Servicios disponibles en la brigada dental del CECUCO
La jornada ofrece servicios sin costo de limpieza, flúor, selladores y extracciones dentales para familias de San Juan del Río hasta el viernes 10 de abril. rotativo.com.mx
Los beneficiarios pueden recibir limpieza dental, aplicación de flúor y selladores —estos últimos orientados a niñas y niños—, eliminación de caries, resinas y restauraciones, extracciones dentales y pláticas de higiene bucal.
La atención se realiza en las instalaciones del Anexo al CECUCO, espacio que ya en diciembre de 2023 fue habilitado para dar servicio médico mientras avanzan obras en la ciudad.
La brigada concluye el viernes 10 de abril. Quienes no alcancen ficha en el primer turno pueden regresar al mediodía en los días que restan de la semana.