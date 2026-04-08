Brigada dental gratuita atiende a familias en el CECUCO de San Juan del Río

DIF municipal y UNAM ofrecen limpieza, flúor y extracciones sin costo hasta el viernes.

Unidad dental instalada en el Anexo del CECUCO de San Juan del Río durante brigada gratuita organizada por DIF municipal y UNAM

La jornada ofrece servicios sin costo de limpieza, flúor, selladores y extracciones dentales para familias de San Juan del Río hasta el viernes 10 de abril.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de abril de 2026. —Cien fichas ya fueron entregadas el martes por la mañana en el Anexo del Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO) cuando apenas marcaba las 9:15 horas: la brigada de salud bucodental que opera esta semana en ese recinto lleva más de 200 atenciones desde su arranque el lunes, 99 de ellas a menores de edad.

La jornada, organizada por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fundación UNAM y Coca-Cola FEMSA, brinda servicios sin costo para las familias del municipio.

Unidad dental instalada en el Anexo del CECUCO de San Juan del R\u00edo durante brigada gratuita organizada por DIF municipal y UNAM La jornada ofrece servicios sin costo de limpieza, flúor, selladores y extracciones dentales para familias de San Juan del Río hasta el viernes 10 de abril. rotativo.com.mx

De lunes a jueves se distribuyen 120 fichas por jornada —60 a las 9 horas y otras 60 a las 12:30 horas—, mientras que el viernes 10 solo habrá 60 fichas disponibles desde las 9 de la mañana.

La presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios, recorrió las unidades dentales instaladas en el espacio junto al presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, quienes supervisaron la atención a pacientes en cada una de las sillas habilitadas.

Unidad dental instalada en el Anexo del CECUCO de San Juan del R\u00edo durante brigada gratuita organizada por DIF municipal y UNAM La jornada ofrece servicios sin costo de limpieza, flúor, selladores y extracciones dentales para familias de San Juan del Río hasta el viernes 10 de abril. rotativo.com.mx

Este tipo de acciones se inserta en la estrategia más amplia de salud comunitaria que el ayuntamiento sanjuanense ha impulsado desde 2025, cuando se amplió la cobertura de consultas y medicamentos a zonas sin centros de salud.

Servicios disponibles en la brigada dental del CECUCO

Unidad dental instalada en el Anexo del CECUCO de San Juan del R\u00edo durante brigada gratuita organizada por DIF municipal y UNAM La jornada ofrece servicios sin costo de limpieza, flúor, selladores y extracciones dentales para familias de San Juan del Río hasta el viernes 10 de abril. rotativo.com.mx

Los beneficiarios pueden recibir limpieza dental, aplicación de flúor y selladores —estos últimos orientados a niñas y niños—, eliminación de caries, resinas y restauraciones, extracciones dentales y pláticas de higiene bucal.

La atención se realiza en las instalaciones del Anexo al CECUCO, espacio que ya en diciembre de 2023 fue habilitado para dar servicio médico mientras avanzan obras en la ciudad.

La brigada concluye el viernes 10 de abril. Quienes no alcancen ficha en el primer turno pueden regresar al mediodía en los días que restan de la semana.

saludgobiernodif municipal (smdif)

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