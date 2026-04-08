México, 8 de abril de 2026. —La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formalizó ante un juez de Chalco su pretensión punitiva contra Carlota "N", conocida públicamente como Doña Carlota, y pidió una condena de 140 años de prisión por el doble homicidio ocurrido en abril de 2025 en la unidad habitacional Ex Hacienda de Guadalupe. Para sus hijos Mariana "N" y Eduardo "N", el Ministerio Público solicitó 210 años de cárcel a cada uno, al acumular cargos de homicidio calificado con ventaja y tentativa de homicidio contra un menor de 15 años.

La audiencia intermedia, celebrada la tarde del martes 7 de abril en los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo, marcó el giro más severo del proceso desde que la adulta mayor obtuvo prisión domiciliaria el pasado 1 de abril mediante amparo federal.

El juez ofreció a los tres imputados la posibilidad de acogerse a un procedimiento abreviado a cambio de aceptar su responsabilidad penal y acceder a una reducción sustancial de la eventual sentencia, pero los tres la rechazaron y optaron por enfrentar juicio ordinario.

Carlota "N", de 74 años, participó en la diligencia de manera remota desde el domicilio donde cumple el resguardo bajo brazalete electrónico, mientras que Mariana y Eduardo comparecieron físicamente en la sala. La audiencia fue suspendida y reprogramada para el próximo 20 de abril por la inasistencia del abogado de una de las víctimas indirectas, lo que retrasó el inicio del desahogo de pruebas. El Ministerio Público adelantó que presentará diez testigos, videos y peritajes durante esa fase.

Defensa apuesta todo a legítima defensa tras despojo en Chalco

Al término de la audiencia, Arturo Santana Alfaro, hijo de Carlota y hermano de los otros dos imputados, confirmó la ruta que seguirá la familia en el juicio ordinario.

"Nosotros vamos a luchar para acreditar la legítima defensa de mi familia; mi familia fue agredida por estos individuos y además despojada", declaró ante medios.

Sostuvo además que los ocupantes del inmueble habrían iniciado la agresión con armas de fuego, versión que la FGJEM no ha confirmado y que deberá ventilarse durante el desahogo probatorio.

La imputación del Ministerio Público se sostiene sobre dos agravantes específicos: ventaja y presunta saña. Los hechos que sustentan la causa ocurrieron el 1 de abril de 2025, cuando Carlota y sus hijos acudieron a la vivienda de Mariana, ubicada en la comunidad de Candelaria Tlapala, para desalojar a un grupo que la ocupaba sin autorización.

En el enfrentamiento murieron Justin Márquez, de 19 años, y su padre Esaú Márquez, de 51, mientras que un menor de 15 años resultó con lesiones graves en las piernas.

¿Qué sigue tras el rechazo al juicio abreviado?

El caso ya suma una primera sentencia firme vinculada a la disputa por la vivienda: en febrero pasado, un juez mexiquense condenó a seis años de prisión a Víctor Eladio Torres Ortiz, uno de los ocupantes, tras aceptar su responsabilidad por el delito de despojo.

Una mujer más enfrenta proceso por los mismos hechos en el Centro Penitenciario de Texcoco, mientras que otra permanece prófuga. La defensa de la familia Santana Alfaro apuesta a que estos antecedentes judiciales refuercen la tesis del despojo y del derecho a defender la propiedad.

El expediente ha escalado al terreno público desde que colectivos ciudadanos se manifestaron a las afueras del penal de Chalco para exigir la liberación de la adulta mayor, bajo el argumento de que actuó para proteger su patrimonio.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema en la conferencia matutina de marzo y evitó fijar postura, al señalar que se trataba de un asunto del fuero judicial estatal. Con el rechazo al juicio abreviado, el desenlace ahora dependerá del caudal probatorio que ambas partes presenten a partir del 20 de abril ante el juez de control del Estado de México.