Querétaro suma 85 nuevos policías municipales y Guardia Cívica

Treinta y una mujeres conforman la mayoría de la generación egresada del Instituto Policial sanjuanense.

Felifer Macías toma protesta a 85 nuevos policías municipales y Guardia Cívica en Querétaro capital

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro capital, toma protesta a los 85 nuevos elementos de la SSPM.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de mayo de 2026. — Ochenta y cinco nuevos elementos ingresaron este miércoles a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro capital, en una ceremonia de graduación que distribuye 49 cadetes en la Policía de Proximidad y Reacción y 36 en la Guardia Cívica.

La generación está conformada mayoritariamente por mujeres: 52 de los 85 egresados, equivalente al 61% del total.

Con esta incorporación, la corporación capitalina acumula 107 policías de proximidad y 160 elementos de Guardia Cívica formados durante la administración 2024-2027, según cifras presentadas por la propia dependencia.

Felifer Mac\u00edas toma protesta a 85 nuevos polic\u00edas municipales y Guardia C\u00edvica en Quer\u00e9taro capital Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro capital, toma protesta a los 85 nuevos elementos de la SSPM. rotativo.com.mx

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera tomó la protesta a los nuevos servidores públicos en un acto que enmarcó en la estrategia de operativa policial municipal que la SSPM ha sostenido en los últimos meses.

El secretario de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, detalló que los cadetes de Proximidad y Reacción completaron más de mil horas de formación, mientras que los integrantes de la Guardia Cívica cumplieron 600 horas.

La administración municipal sostiene que esta cobertura formativa responde a la línea de trabajo verificable que el alcalde ha trazado como prioridad de gestión.

Los 36 elementos de Guardia Cívica se distribuyen en tres funciones específicas. Catorce ingresan como Guardias Auxiliares para tareas de presencia y patrullaje en espacio público; 11 se incorporan como Guardias Viales para apoyo en vialidad y tránsito; y 11 más asumen labores de Guardia Cívica enfocadas a faltas administrativas y resolución de conflictos vecinales. La modalidad se enmarca dentro del Plan Orden que la administración opera desde octubre de 2024.

Felifer Mac\u00edas toma protesta a 85 nuevos polic\u00edas municipales y Guardia C\u00edvica en Quer\u00e9taro capital Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro capital, toma protesta a los 85 nuevos elementos de la SSPM. rotativo.com.mx

Ferrusca Ortiz aseguró que la formación cuenta con el aval de la Dirección de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un programa alineado al Programa Rector de Profesionalización.

La administración municipal no precisó cuántos elementos están actualmente en activo respecto a la plantilla operativa total de la SSPM ni el costo presupuestal del Programa de Formación Inicial.

Mujeres dominan la nueva generación de cadetes en Querétaro capital

La proporción de género de la generación egresada marca una diferencia respecto a la composición tradicional de la corporación capitalina. En el grupo de Proximidad y Reacción, 31 de los 49 graduados son mujeres frente a 18 hombres. En la Guardia Cívica, la distribución es de 21 mujeres y 15 hombres.

Felifer Mac\u00edas toma protesta a 85 nuevos polic\u00edas municipales y Guardia C\u00edvica en Quer\u00e9taro capital Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro capital, toma protesta a los 85 nuevos elementos de la SSPM. rotativo.com.mx

La dependencia no precisó qué porcentaje del total de la plantilla activa de la SSPM corresponde actualmente a mujeres.

¿Cuántos elementos integran ya la SSPM tras esta graduación?

La SSPM capitalina no presentó cifra global de la plantilla activa al cierre de mayo de 2026. La corporación celebró en julio de 2025 el XXVII Aniversario de su fundación, momento en que la administración reportó haber sumado más de 200 patrullas y aumento salarial directo al personal operativo durante el trienio en curso.

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