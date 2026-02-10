México, 10 de febrero de 2026. —El gasto que realizan los turistas extranjeros en México se desplomó 6.8 % durante el tercer trimestre de 2025 respecto al periodo abril-junio, de acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística que el INEGI difundió este lunes.

En sentido opuesto, el consumo turístico de los visitantes nacionales avanzó 1.7 % en el mismo lapso, lo que permitió que el indicador global del consumo turístico interior cerrara con un alza marginal de 0.3 %.

La brecha entre ambos componentes no es nueva, pero se agudizó en el tercer trimestre. A tasa anual, el consumo de turistas extranjeros en México acumuló una caída de 0.7 %, mientras el turismo interno registró un crecimiento de 0.9 %.

El resultado global del consumo turístico interior fue de 0.8 % anual en términos reales, sostenido casi por completo por los viajeros residentes en el país.

Las cifras originales —sin ajuste estacional— dimensionan la magnitud del rezago en el componente receptivo. Su índice se ubicó en apenas 79 puntos con base en 2018, es decir, 21 % por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia.

En contraste, el consumo turístico interno alcanzó 104.8 puntos, superando por 4.8 % su nivel de referencia y confirmando que los viajeros nacionales han compensado parcialmente la menor derrama de visitantes foráneos.

Consumo turístico de extranjeros en México mantiene tendencia negativa

El comportamiento del turismo receptivo contrasta con la recuperación que muestra el resto del sector. Mientras el PIB turístico creció 0.4 % trimestral y los bienes turísticos avanzaron 1.5 %, el gasto de extranjeros arrastra un rezago estructural que se ha profundizado desde 2023.

En el segundo trimestre de 2024, este componente registró su peor caída reciente con un retroceso de 2.3 %, y aunque logró cierta estabilidad en trimestres posteriores, el desplome de 6.8 % en julio-septiembre representa la contracción más pronunciada del año.

El INEGI elabora estos indicadores a partir de la Cuenta Satélite del Turismo de México y la Oferta y Demanda Global Trimestral. El consumo turístico interior mide el gasto que realizan tanto los visitantes residentes como los extranjeros dentro del territorio nacional.

Los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025 se publicarán el 30 de abril de 2026, fecha en la que se podrá evaluar si la caída del componente receptivo fue un fenómeno aislado o si refleja una tendencia consolidada en el comportamiento del gasto de los viajeros internacionales.