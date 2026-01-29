México, 29 de enero de 2026. - El cáncer de mama triple negativo metastásico causó 4,878 muertes en México durante 2022, lo que representa el 62% del total de decesos por esta enfermedad en el país, informó Eliza Puente, directora de Fundación Cima A.C.

Esta variante avanza con rapidez, afecta a mujeres cada vez más jóvenes y enfrenta barreras significativas de diagnóstico y acceso a tratamiento en diversas regiones del territorio nacional.

El cáncer de mama triple negativo en México representa un desafío particular para el sistema de salud debido a que no responde a terapias hormonales ni dirigidas.

Las células de este subtipo carecen de receptores hormonales y HER2, lo que limita las opciones terapéuticas disponibles y complica el pronóstico de las pacientes diagnosticadas.

"Esta variante tiene una incidencia preocupante en mujeres jóvenes, menores de 40 años, y aún hay regiones del país donde no existen los medios para detectarla y tratarla oportunamente", señaló Puente.

Durante 2022, este subtipo representó entre el 12% y 23% de los 31,043 nuevos casos de cáncer de mama registrados en el país.

El diagnóstico del subtipo triple negativo requiere una biopsia con estudios de inmunohistoquímica, procedimiento que no está disponible en todas las unidades médicas del país.

Contar con esta información desde el primer contacto con el sistema de salud resulta fundamental para definir tratamientos oportunos y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

OMS establece metas para detección temprana de cáncer de mama

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la detección y tratamiento oportunos reducen significativamente la mortalidad por esta enfermedad.

La mayoría de las personas no experimentan síntomas mientras el cáncer permanece en fase temprana, lo que dificulta el diagnóstico oportuno sin revisiones periódicas.

El organismo internacional ha fijado metas específicas: detectar más del 60% de los casos en etapas I y II, completar el diagnóstico en un plazo máximo de 60 días y garantizar que al menos el 80% de los tratamientos sean completos y sin abandono.

Especialistas insisten en promover mastografías anuales y la autoexploración mamaria constante como medidas preventivas.

Como parte de los esfuerzos para visibilizar esta enfermedad, organizaciones civiles y médicos especialistas han propuesto declarar el 3 de marzo como Día Nacional del Cáncer de Mama Triple Negativo Metastásico.

"Designar una fecha nacional no solo visibiliza esta enfermedad, también pone en la mesa el tema para fortalecer políticas públicas e impulsar la investigación", concluyó la directora de Fundación Cima.