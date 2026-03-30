Farmacias del Ahorro invertirá 460 mdp en 40 sucursales en Querétaro

La cadena farmacéutica concentra en el municipio el 20% de su plan de expansión nacional con 200 nuevas unidades previstas para 2026.

Firma de convenio entre municipio de Querétaro y Farmacias del Ahorro para apertura de 40 sucursales

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera y directivos de Farmacias del Ahorro durante la firma del convenio de inversión y salud comunitaria en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 30 de marzo de 2026. — La cadena Farmacias del Ahorro aterrizará en el municipio de Querétaro con 40 nuevas sucursales, una inversión superior a 460 millones de pesos y la creación de más de 550 empleos directos como parte de su estrategia de crecimiento a nivel nacional, que prevé la apertura de 200 puntos de venta en todo el país durante 2026.

El anuncio, acompañado de la firma de un convenio de colaboración para jornadas de salud comunitaria, posiciona al municipio como eje central de la expansión de la tercera farmacéutica más grande de México por volumen de ingresos.

La llegada de estas unidades se suma al ciclo de inversiones que Querétaro ha captado en el sector salud y farmacéutico en los últimos meses; a inicios de este año, la estadounidense Abbott inauguró operaciones en la entidad con un desembolso de 200 millones de dólares.

Farmacias del Ahorro, fundada en 1991 en Tuxtla Gutiérrez y con cerca de 2,000 sucursales en el país, registró ingresos por 61,538 millones de pesos en 2024, lo que la ubica como la tercera cadena del sector solo detrás de Farmacias Guadalajara y Farmacias YZA de FEMSA.

El secretario de Desarrollo Económico municipal, Alejandro Sterling Sánchez, precisó que el proyecto se ejecutará en tres etapas —la primera arrancó en 2025, la segunda continúa en abril de 2026 y la tercera concluirá en junio de 2027— y representará más de 22,400 metros cuadrados en unidades económicas fijas.

Firma de convenio entre municipio de Quer\u00e9taro y Farmacias del Ahorro para apertura de 40 sucursales El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera y directivos de Farmacias del Ahorro durante la firma del convenio de inversión y salud comunitaria en Querétaro.

Además de los empleos directos, la empresa estima generar unos 850 puestos indirectos y un impacto económico anual de 750 millones de pesos en la capital queretana.

Que una quinta parte de la estrategia nacional de crecimiento de la farmacéutica recaiga en un solo municipio no es menor.

Sterling Sánchez lo atribuyó al crecimiento poblacional del municipio, al auge inmobiliario y a las condiciones de certeza jurídica que ofrece la administración local para la atención de trámites e instalación de nuevos negocios.

Convenio de salud y empleo refuerza la inversión en Querétaro

Junto con el anuncio de expansión, el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera y directivos de la cadena firmaron un convenio de colaboración con dos vertientes.

En materia de salud preventiva, Farmacias del Ahorro realizará jornadas gratuitas en comunidades rurales del municipio —incluyendo Santa Rosa Jáuregui y Carrillo Puerto— con consultas generales, toma de signos vitales, orientación médica y entrega de medicamentos para padecimientos respiratorios, gastrointestinales, diabetes, hipertensión y problemas de salud mental.

La segunda línea del convenio contempla la integración de la empresa a la bolsa de empleo municipal y su participación en las ferias de empleabilidad que organiza el ayuntamiento, con el objetivo de conectar las vacantes generadas con residentes de las zonas donde se instalen las nuevas sucursales.

¿Qué representa esta inversión para las familias queretanas?

Alfredo Fernando Manzo Suárez, director regional de operaciones de Farmacias del Ahorro, indicó que cada punto de venta contará con orientación médica gratuita y el programa de monedero del ahorro con envío sin costo en una hora.

El alcalde Macías Olvera vinculó el anuncio con la estrategia estatal de surtimiento de recetas —que, según el gobernador, supera el 90%— y subrayó que las jornadas médicas complementarán los programas de salud comunitaria que ya opera el municipio en delegaciones alejadas del centro urbano.

gobiernofelifer maciasinversionessalud

Reciente

Zona comercial en Corregidora Querétaro donde se instalarán nuevas tiendas departamentales tras inversión de Costco
Corregidora

Corregidora perfila nuevas tiendas departamentales tras inversión de Costco

Alcalde confirma pláticas con empresas que buscan aprovechar expansión comercial del municipio.

Cielo nublado con pronóstico de lluvias fuertes y granizo en Querétaro e Hidalgo según Conagua
San Juan del Río

Lluvias fuertes con granizo amenazan Querétaro e Hidalgo hoy

El SMN advierte riesgo de encharcamientos e inundaciones por precipitaciones intensas en ambas entidades.

Mapa de estacionamientos con horario extendido en el Centro Histórico de Querétaro durante Semana Santa 2026
Querétaro

Visitantes tendrán 20 estacionamientos abiertos en Centro Histórico de Querétaro

Municipio habilita mil 902 cajones con servicio extendido del 2 al 12 de abril.

Diputado Paul Ospital Carrera de Movimiento Ciudadano propone parques obligatorios por fraccionamiento en Querétaro
Querétaro

Diputado de MC propone obligar parques públicos por cada fraccionamiento en Querétaro

Paul Ospital Carrera prepara iniciativa que vincule la aprobación de desarrollos habitacionales con inversión en espacios recreativos accesibles.