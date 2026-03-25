PAN Querétaro admite falta de reglas para candidaturas en 2027

Dirigente panista evita pronunciarse sobre encuestas que posicionan al alcalde de Querétaro en El Marqués.

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Sede del Comité Directivo Estatal del PAN Querétaro, donde se definirán los lineamientos para las candidaturas rumbo a 2027.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 25, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 25 de marzo de 2026. — El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro carece de convocatoria, calendario y lineamientos para definir sus candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027, reconoció el dirigente estatal Martín Arango durante una rueda de prensa en la que enfrentó cuestionamientos sobre posibles actos anticipados de promoción política entre perfiles con cargo público.

El vacío normativo al interior del blanquiazul cobra relevancia tras señalamientos de ciudadanos en El Marqués, quienes reportaron que personas realizaban encuestas exhibiendo material audiovisual del alcalde de Querétaro capital, Felifer Macías, para medir percepciones sobre su gestión y trayectoria.

La actividad se desarrolló fuera del ámbito territorial del munícipe, lo que abrió interrogantes sobre un eventual posicionamiento político anticipado en un escenario sin reglas claras.

Arango admitió desconocer los hechos. "La verdad es que es la primera vez que lo escucho", declaró, aunque señaló que cualquier situación irregular debería denunciarse ante las instancias correspondientes.

PAN Querétaro trabaja con el CEN para definir proceso interno

El dirigente justificó la demora con el argumento de que fijar plazos prematuramente podría interpretarse como una postura oficial. "Hay que esperar a la convocatoria, porque lo que yo diga se puede tomar como regla", sostuvo.

Arango detalló que las negociaciones con el Comité Ejecutivo Nacional buscan garantizar condiciones equitativas, aunque no ofreció una fecha tentativa pese a que el primer trimestre del año —plazo originalmente planteado— está por concluir sin avances públicos.

La ausencia de un marco normativo interno genera un terreno ambiguo donde perfiles con acceso a estructura gubernamental y recursos públicos podrían desarrollar actividades de posicionamiento sin que el partido cuente con mecanismos para supervisarlas o sancionarlas.

El caso de las encuestas en El Marqués ilustra esa zona gris: sin convocatoria vigente, no existe una línea clara entre actividad política legítima y actos anticipados.

¿Quién vigilará posibles actos anticipados en el PAN Querétaro?

Arango trasladó la responsabilidad a las autoridades electorales. En lugar de asumir un papel activo desde la dirigencia, insistió en que cualquier irregularidad debería canalizarse por la vía legal.

El panista no precisó si el partido implementará algún mecanismo propio de vigilancia ni si solicitará información sobre las encuestas reportadas en El Marqués.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no ha emitido postura sobre los señalamientos relacionados con posibles actos anticipados de promoción.

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