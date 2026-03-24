Liliana San Martín sobre candidatura en San Juan del Río: "el PAN elegirá a su mejor candidato"

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo de Querétaro, figura en la encuesta interna del PAN para definir su candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río.

​Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo de Querétaro, confirmó este martes que su nombre aparece en la encuesta interna del PAN para San Juan del Río, sin revelar si buscará activamente la candidatura.

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo de Querétaro, confirmó este martes que su nombre aparece en la encuesta interna del PAN para San Juan del Río, sin revelar si buscará activamente la candidatura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de marzo de 2026. — El nombre de Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo del estado de Querétaro, figura en la encuesta interna que el Partido Acción Nacional (PAN) realiza para definir a su candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río.

La propia funcionaria lo confirmó este martes, aunque evitó pronunciarse sobre si buscará activamente la candidatura.

Cuestionada al respecto durante la inauguración de la primera feria de empleo exclusiva para mujeres en el municipio, San Martín Castillo no descartó su participación en el proceso interno pero tampoco la asumió como objetivo declarado.

"Soy fiel creyente de que San Juan del Río es un municipio sumamente estratégico en el estado de Querétaro", dijo, y añadió que la ubicación geográfica del municipio y el crecimiento de su población lo convierten en "un municipio líder".

Sobre la decisión final, la secretaria depositó la responsabilidad en su partido: "estoy segura de que el Partido Acción Nacional elegirá a su mejor candidato", señaló.

La declaración no aclara si San Martín Castillo tiene intención de solicitar licencia a su cargo para competir, ni en qué etapa se encuentra el proceso interno de selección del PAN en San Juan del Río.

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