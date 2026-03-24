San Juan del Río, 24 de marzo de 2026. — El nombre de Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo del estado de Querétaro, figura en la encuesta interna que el Partido Acción Nacional (PAN) realiza para definir a su candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río.
La propia funcionaria lo confirmó este martes, aunque evitó pronunciarse sobre si buscará activamente la candidatura.
Cuestionada al respecto durante la inauguración de la primera feria de empleo exclusiva para mujeres en el municipio, San Martín Castillo no descartó su participación en el proceso interno pero tampoco la asumió como objetivo declarado.
"Soy fiel creyente de que San Juan del Río es un municipio sumamente estratégico en el estado de Querétaro", dijo, y añadió que la ubicación geográfica del municipio y el crecimiento de su población lo convierten en "un municipio líder".
Sobre la decisión final, la secretaria depositó la responsabilidad en su partido: "estoy segura de que el Partido Acción Nacional elegirá a su mejor candidato", señaló.
La declaración no aclara si San Martín Castillo tiene intención de solicitar licencia a su cargo para competir, ni en qué etapa se encuentra el proceso interno de selección del PAN en San Juan del Río.