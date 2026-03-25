San Juan del Río, 25 de marzo de 2026. — La secretaria del Trabajo en Querétaro, Liliana San Martín Castillo, reconoció públicamente su interés en competir por la presidencia municipal de San Juan del Río en el próximo proceso electoral, aunque aclaró que el Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra todavía en una fase de evaluación de perfiles para definir quién encabezará el proyecto en el municipio.

La funcionaria estatal, quien ha mantenido presencia territorial en la demarcación sanjuanense durante los últimos meses, indicó que trabaja junto con otras mujeres del partido en recorridos y ejercicios de análisis para identificar al mejor perfil.

"Tengo interés, junto con otras compañeras, y estamos trabajando el territorio", señaló, sin precisar fecha para una eventual formalización de registro como precandidata.

El PAN gobernó San Juan del Río en administraciones anteriores, aunque en los comicios más recientes enfrentó una competencia cerrada frente a Morena en el segundo municipio más poblado de Querétaro.

Sobre las versiones que apuntan a reuniones entre liderazgos femeninos panistas para frenar aspiraciones internas, San Martín Castillo fue categórica al negar cualquier confrontación.

Aseguró que existe diálogo y respeto recíproco entre las distintas figuras políticas del partido en el municipio, y que los ejercicios de trabajo territorial los realizan de manera conjunta.

Encuestas y escenario electoral en San Juan del Río

Cuestionada sobre sondeos que ubican a Morena con ventaja en San Juan del Río, la funcionaria matizó que existen mediciones recientes con resultados distintos a los difundidos, por lo que consideró prematuro dar por definido el panorama.

Según su lectura, hay margen suficiente para que el PAN fortalezca su posición en la zona antes de que arranque formalmente la contienda.

San Martín Castillo reiteró que será el partido quien determine los resultados de las encuestas internas y la definición de candidaturas. Dijo que su postura será respetuosa de esos procesos.

También valoró como positiva la apertura a candidaturas ciudadanas, al considerar que hay perfiles con capacidad tanto dentro como fuera del panismo.

¿Quién será la candidata del PAN en San Juan del Río?

La definición del abanderado o abanderada panista dependerá de los ejercicios internos que el comité estatal tiene pendientes por calendarizar.

San Martín Castillo no es la única mujer que ha expresado intención de competir por la alcaldía sanjuanense dentro de Acción Nacional, lo que anticipa un proceso interno con varias aspirantes en un municipio donde el partido necesita recuperar terreno electoral.