PAN Querétaro abre proceso de candidaturas con registro ciudadano

Martín Arango anuncia plataforma digital y mecanismo con entrevistas, firmas y debates para elegir perfiles durante el primer semestre.

Martín Arango presidente estatal del PAN Querétaro durante rueda de prensa sobre proceso de candidaturas 2027

Martín Arango, dirigente estatal del PAN, durante el anuncio del proceso interno de selección de candidaturas en Querétaro.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 31, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 31 de marzo de 2026. — El Partido Acción Nacional en Querétaro puso en marcha su proceso interno para definir candidaturas rumbo a los comicios de 2027, con una plataforma digital abierta a cualquier ciudadano interesado en participar.

El mecanismo contempla entrevistas, recolección de firmas, foros y debates públicos como filtros previos a la decisión final, según anunció el presidente estatal del partido, Martín Arango, en rueda de prensa.

La apertura del registro llega en un contexto donde el PAN gobierna la mayoría de los municipios con mayor peso electoral en la entidad, incluida la capital, y enfrenta el reto de definir si apuesta por la continuidad o renueva perfiles.

A diferencia de procesos anteriores donde las dirigencias solían negociar candidaturas en privado, Arango insistió en que esta vez el procedimiento tendrá reglas públicas y verificables. "Esto no va a ser una simulación", afirmó.

Uno de los puntos que más atención generó fue la obligación de que alcaldes en funciones que busquen reelección se sometan al mismo mecanismo, sin trato diferenciado.

El dirigente fue directo: quienes gobiernan hoy pueden tener ventaja si sus resultados son positivos, pero también una desventaja real si la percepción ciudadana no los favorece. Nadie queda exento del escrutinio.

Proceso de candidaturas PAN Querétaro: etapas y calendario

El procedimiento incluirá varias fases que irán desde el registro en la plataforma digital hasta debates entre aspirantes, pasando por la recolección de firmas que acrediten respaldo social.

Arango no precisó fechas, aunque indicó que la convocatoria oficial se publicará durante este primer semestre. La dirigencia nacional del PAN estableció los lineamientos generales del método, y la estructura estatal se encargará de la operación local.

La decisión de abrir el proceso a la ciudadanía no militante responde, al menos en el discurso, a una estrategia para ampliar la base de participación.

Sin embargo, queda por verse si la plataforma digital tendrá mecanismos de verificación que eviten registros inflados o si los foros y debates serán genuinamente competitivos. "Aquí se compite, se contrasta y se gana con el respaldo de la gente", sostuvo Arango.

El calendario legislativo de Querétaro marca que las campañas formales para los comicios de 2027 arrancarían en el segundo semestre de ese año, lo que da al PAN un margen de entre 12 y 15 meses para cerrar su proceso interno y llegar con candidaturas definidas a la fase de precampaña.

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