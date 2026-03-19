Frente Nacional por la Familia lleva 64 mil firmas al Congreso de Querétaro para frenar la despenalización del aborto

El Frente Nacional por la Familia registra la movilización ciudadana más amplia en el tema y exige que el pleno declare el 25 de marzo Día Estatal de la Vida.

Integrantes del Frente Nacional por la Familia entregan 64 mil firmas contra despenalización del aborto al Congreso de Querétaro, marzo 2026

Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, recibió los paquetes con 64 mil 497 firmas en la sede del Congreso de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de marzo de 2026. — Sesenta y cuatro mil 497 firmas. No es un número simbólico: es el argumento con el que el Frente Nacional por la Familia se plantó este miércoles frente al Congreso de Querétaro para exigir a los legisladores que no toquen el marco legal que protege la vida desde la fecundación.

La entrega representa la movilización ciudadana más amplia registrada en el estado en torno al debate del aborto y llega en un momento en que dos iniciativas de despenalización permanecen activas dentro de la legislatura, sin fecha para dictamen.

El contexto importa. Meses atrás, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia rechazó un dictamen de despenalización que parecía encaminado a prosperar. Aquella votación no cerró el debate: lo radicalizó.

Desde entonces, según denunció este miércoles el coordinador panista Guillermo Vega Guerrero, despachos jurídicos especializados trabajan para revertir ese resultado, presionando a legisladores con estrategias que él calificó de profesionales y organizadas.

Integrantes del Frente Nacional por la Familia entregan 64 mil firmas contra despenalizaci\u00f3n del aborto al Congreso de Quer\u00e9taro, marzo 2026 Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, recibió los paquetes con 64 mil 497 firmas en la sede del Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

El Frente llegó al Congreso precisamente para responder a esa presión con otra: la de los nombres escritos a mano en 64 mil papeles.

Vega Guerrero y cuatro legisladores más —los panistas Juliana Rosario Hernández Quintanar, Alejandrina Verónica Galicia Castañón y Luis Antonio Zapata Guerrero, más el diputado independiente Enrique Correa Sada— recibieron los paquetes en la sede del Poder Legislativo.

Para el coordinador del PAN, la cifra obliga. "Nos deja comprometidos", admitió. Y fue explícito sobre lo que ese compromiso implica en la práctica: visibilidad pública, alerta temprana cuando detecten movimientos legislativos adversos y legislación que, en sus palabras, "abonen a tener un clima de paz".

Lo que no dijo Vega Guerrero es igualmente relevante: no hay fecha concreta para que el pleno vote la declaratoria del 25 de marzo como Día Estatal de la Vida, una de las dos exigencias formales del Frente.

Tampoco precisó qué mecanismo usarían para bloquear las iniciativas de despenalización si estas avanzan nuevamente en comisiones.

Patricia Dorantes al PAN: fueron electos para representar a la gente, no para negociar con ella

La vocera del Frente Nacional por la Familia no fue a felicitar a los legisladores. Fue a recordarles los límites de su mandato. Patricia Dorantes planteó con claridad que un diputado no es un actor político autónomo, sino un mandatario del pueblo, y que sus decisiones en el pleno deben reflejar la voluntad de quienes lo votaron.

"Sus decisiones tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos", señaló, en una formulación que sonó más a advertencia que a cortesía protocolar.

Dorantes también hizo el argumento jurídico: la Constitución Política de Querétaro protege la vida desde la fecundación tras la reforma al Artículo 2 aprobada en 2009, y la Ley de Derechos Humanos del Estado reproduce esa garantía. Cualquier iniciativa de despenalización, argumentó la vocera, tendría que sortear primero ese blindaje constitucional local —un proceso que en otros estados ha implicado litigios prolongados y resoluciones divididas.


Integrantes del Frente Nacional por la Familia entregan 64 mil firmas contra despenalizaci\u00f3n del aborto al Congreso de Quer\u00e9taro, marzo 2026 El acto reunió a cuatro legisladores panistas y al diputado independiente Enrique Correa Sada; el Frente calificó la entrega como la movilización ciudadana más amplia en el debate del aborto en la entidad. rotativo.com.mx

¿Pueden prosperar las iniciativas de despenalización del aborto en el Congreso de Querétaro?

El camino legislativo es estrecho. Para modificar el marco constitucional local se requiere mayoría calificada, un umbral que las fuerzas que han impulsado la despenalización no han demostrado tener.

Las iniciativas siguen en proceso sin fecha de dictamen, y al menos cinco legisladores se pronunciaron públicamente en contra este miércoles. Los grupos parlamentarios restantes no emitieron postura sobre la entrega de firmas ni sobre las propuestas en cuestión.

El Frente Nacional por la Familia anunció que mantendrá la presión y convocará nuevas acciones si el debate avanza en un sentido que considere adverso.

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