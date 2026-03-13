Congreso de Querétaro analiza reforma de igualdad sustantiva en sesión itinerante en Tolimán

Comisión de Puntos Constitucionales sesiona en Tolimán con representantes de ayuntamientos para analizar la armonización con la reforma federal.

Sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de Querétaro en Tolimán sobre reforma de igualdad sustantiva con legisladores y representantes municipales

La diputada Claudia Díaz Gayou expone los cuatro ejes de la reforma de igualdad sustantiva ante la Comisión de Puntos Constitucionales en Tolimán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tolimán, 13 de marzo de 2026. — La reforma constitucional que busca garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Querétaro avanzó a la fase de análisis con la participación del Constituyente Permanente, en una sesión itinerante de la Comisión de Puntos Constitucionales que reunió a legisladores y representantes de ocho ayuntamientos en el municipio de Tolimán.

La iniciativa, firmada por nueve diputadas de la LXI Legislatura el 6 de febrero de 2025, propone armonizar la Constitución local con la reforma federal publicada el 15 de noviembre de 2024.

La reforma federal en materia de igualdad sustantiva establece un plazo de 180 días para que las entidades federativas adecuen su marco normativo.

En Querétaro, el Congreso local ya aprobó reformas a leyes secundarias en sesión de Pleno del 18 de marzo de 2025, incluyendo modificaciones a la Ley de Igualdad Sustantiva, la Ley Orgánica de la Fiscalía y otras normas.

La modificación a la Constitución estatal, sin embargo, requiere la participación del Constituyente Permanente, integrado por los 18 ayuntamientos.

La diputada Claudia Díaz Gayou, coautora de la iniciativa, precisó que el paquete contempla cuatro ejes: el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública, la obligación del Estado de prevenir y erradicar la violencia de género, mecanismos para eliminar la brecha salarial en los sectores público y privado, y la garantía de paridad en la integración de los poderes del Estado y la administración pública.

"Que la participación de las mujeres en los espacios de decisión no sea una excepción, sino una obligación democrática", señaló Díaz Gayou ante los integrantes de la comisión y los representantes municipales.

Constituyente Permanente sesiona en Tolimán para analizar igualdad sustantiva

El diputado Enrique Correa Sada, integrante de la comisión, respaldó la iniciativa y reconoció que persisten condiciones de desigualdad estructural.

"Tenemos que combatir usos y costumbres que dan roles específicos a las mujeres", indicó el legislador, quien calificó de indispensable la participación femenina en la vida pública.

El presidente de la comisión, Homero Barrera McDonald, explicó que la sesión en Tolimán responde a la necesidad de integrar a los representantes municipales en el proceso legislativo constitucional.

Al municipio acudieron regidoras y regidores de Tolimán, Pedro Escobedo, Peñamiller, Tequisquiapan, Amealco, Cadereyta de Montes, San Juan del Río y Colón.

Barrera McDonald destacó que Tolimán concentra la mayor población indígena de Querétaro y que, según datos del INEGI, el 53% de sus 27,916 habitantes son mujeres. Además, subrayó que en el rubro de población económicamente activa las mujeres superan a los hombres en ese municipio.

¿Qué contempla la reforma de igualdad sustantiva en Querétaro?

La iniciativa modifica disposiciones de la Constitución Política del Estado para establecer que el gobierno estatal garantice igualdad en el acceso y ejercicio de derechos, incorpore mecanismos contra la brecha salarial y asegure paridad en órganos autónomos y cargos públicos.

También incluye la obligación de garantizar a mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia.

Hasta el momento, la Comisión de Puntos Constitucionales no ha establecido fecha para la votación del dictamen correspondiente.

gobierno leyes legislatura toliman

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