Colón, 21 de abril de 2026. — Ochenta y cinco alumnas y alumnos de 16 secundarias técnicas provenientes de 11 municipios de Querétaro participaron en el primer festival estatal de Cultura por La Paz, realizado en la secundaria técnica No. 7 de la comunidad de El Lindero, en el municipio de Colón.
El encuentro, organizado por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq), buscó fortalecer habilidades socioemocionales mediante la expresión artística.
Las y los estudiantes interpretaron números musicales, bailables regionales, declamación de poesía y canto durante la jornada. La modalidad de secundarias técnicas atiende a 28 mil 424 estudiantes en el estado, de acuerdo con cifras de la dependencia.
La iniciativa se suma a otras acciones que la Usebeq ha impulsado durante el último año, entre ellas la capacitación a más de cinco mil docentes en estrategias para prevenir violencia y generar ambientes escolares de diálogo.
Estudiantes de 16 secundarias técnicas interpretan bailables regionales en la secundaria técnica No. 7 de El Lindero, Colón. rotativo.com.mx
Georgina Díaz de León Rodríguez, directora de Educación Secundaria de la Usebeq, señaló que el festival representa un espacio de expresión, reflexión y convivencia en el que los jóvenes comparten mensajes sobre respeto, empatía y construcción de paz.
"De la mano de maestras y maestros estamos impulsando la cultura del esfuerzo", indicó la funcionaria al referirse al intercambio de ideas y herramientas entre la comunidad escolar.
La dependencia no precisó el monto invertido para la realización del festival ni la inversión total del programa estatal de Cultura por La Paz.
La directora agregó que el encuentro fue concebido como una invitación a pensar, cuestionar y dialogar sobre la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de entornos escolares pacíficos.
Estudiantes de 16 secundarias técnicas interpretan bailables regionales en la secundaria técnica No. 7 de El Lindero, Colón. rotativo.com.mx
El esquema contempla la participación activa de madres y padres de familia como acompañantes del proceso formativo de sus hijas e hijos. La Usebeq opera paralelamente el programa Escuelas de Paz, enfocado en erradicar el acoso escolar y establecer mesas de mediación en los planteles.
La convocatoria reunió en una sola sede a estudiantes que habitualmente trabajan en contextos educativos distintos: zonas urbanas, rurales e indígenas del estado. Durante 2025, el gobernador Mauricio Kuri González presentó los resultados del programa "¡En sus Marcas, Listos por la Paz!", que reporta atención a más de 36 mil estudiantes y 26 mil madres y padres de familia en 50 escuelas de la entidad, como parte de la estrategia estatal contra el acoso escolar y la violencia en aulas.
La Usebeq no detalló si el festival tendrá continuidad anual ni cuántas escuelas técnicas quedaron fuera de esta primera edición. Tampoco se precisó si la selección de los 85 participantes respondió a una convocatoria abierta o a una designación por plantel.
Estudiantes de 16 secundarias técnicas interpretan bailables regionales en la secundaria técnica No. 7 de El Lindero, Colón. rotativo.com.mx
En febrero de 2025, la dependencia realizó el concurso estatal de poesía "Versos del Corazón", que recibió más de 300 trabajos de estudiantes de primaria y secundaria de 50 escuelas del estado.