Querétaro, 25 de marzo de 2026. — El municipio de Querétaro creará su séptima delegación administrativa, con sede en Juriquilla, para atender a más de 60 colonias y fraccionamientos concentrados en la zona norponiente de la ciudad.

La nueva demarcación, denominada María Aldama, operará sin costo adicional de nómina y entrará en funciones durante la segunda mitad de este año, según anunció el presidente municipal Luis Felifer Macías Olvera este miércoles.

La decisión responde a la explosión demográfica que ha experimentado el corredor Juriquilla-Mompaní en la última década. Hasta hoy, esa zona — donde se concentra cerca del 50% de la población municipal, según el propio alcalde — dependía de las delegaciones del primer cuadro para resolver trámites básicos, lo que generaba tiempos de traslado de hasta dos horas y media para habitantes de las comunidades más alejadas.

Más de 60 colonias del norponiente queretano, bajo una sola delegación

La lista de asentamientos que quedarán bajo la jurisdicción de la nueva demarcación incluye fraccionamientos como Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo, Mompaní, Nuevo Juriquilla, Palmares, Paraíso, Prados de Loma Bonita, Real de Juriquilla, Residencial Juriquilla, San Francisco Jurica, San Isidro el Alto, San Miguelito, Terra dos, Tlacote Alto, Tlacote el Bajo, Valle de Juriquilla y Villas del Mesón, entre otros. También se integran colonias populares como 10 de Abril, 15 de Mayo, 5 de Febrero, Camino Real, Colinas del Valle, Colina Universidades, Ermita Juriquilla y Rosendo Salazar, además de la zona del relleno sanitario y los condominios de la zona norte.

"La nómina es cero pesos adicionales", precisó Macías Olvera. La estructura operativa se tomará de los recursos humanos que ya existen dentro del aparato municipal, por lo que la creación de la delegación no implica contrataciones nuevas.

La designación formal del delegado o delegada responsable del área se dará a conocer el próximo 1 de abril, junto con los demás ajustes al gabinete municipal que el alcalde confirmó para esa fecha.

¿Cuándo y dónde funcionará la nueva delegación?

La sede quedará sobre Paseo de la República, a la altura del Boulevard de la Nación, en Juriquilla. El espacio podría ser un inmueble municipal existente o infraestructura nueva; esa definición estará lista antes de que concluya abril.

Lo que sí quedó claro es que el objetivo es tenerla operando en la segunda mitad de 2026, compartiendo instalaciones con el futuro Centro de Atención Municipal (CAM) Norte.

El diputado Ulises Gómez de la Rosa anticipó que estudia presentar un amparo para frenar la medida. Macías Olvera descartó que ese recurso pueda interferir con las atribuciones del cabildo: los órganos auxiliares administrativos son una facultad municipal que, subrayó, no guarda relación con los litigios históricos sobre límites territoriales que actualmente se ventilan en otras instancias. El cabildo aprobó la nueva estructura el martes.