Sierra Gorda alcanza 95% de avance en reconstrucción de caminos en Querétaro

CEI reporta 200 kilómetros intervenidos con inversión de 150 millones de pesos en la zona serrana.

Camino reconstruido en la Sierra Gorda de Querétaro tras trabajos de la CEI antes de temporada de lluvias

Sonia Carrillo, coordinadora de la CEI, durante la rendición de cuentas en Pinal de Amoles.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 26, 2026
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Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Alrededor de 200 kilómetros de caminos en la Sierra Gorda y el semidesierto queretano registran un avance del 95 por ciento en su reconstrucción, con una inversión cercana a 150 millones de pesos, informó la coordinadora de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo.

Los trabajos, que incluyeron la rehabilitación de puentes, buscan dejar la red vial en condiciones óptimas antes de la temporada de lluvias.

En Pinal de Amoles, uno de los municipios más golpeados por los daños en la zona serrana, las obras concluyeron al 100 por ciento. La funcionaria detalló que se atendieron 14 puntos en esa demarcación y que recientemente se realizó una jornada de rendición de cuentas ante los habitantes.

Las lluvias en la Sierra Gorda habían dejado tramos intransitables durante meses, una situación que obligó a la CEI a concentrar recursos en esa zona.

"Ayer anduvimos en Pinal de Amoles dándole cuentas a la gente de todo lo que ya hemos terminado", explicó Carrillo.

El único municipio con trabajos pendientes es Jalpan de Serra, donde la CEI prevé concluir y entregar resultados durante la primera quincena de abril. Carrillo descartó riesgos en los tramos ya intervenidos y aseguró que las vialidades están recuperadas para el tránsito regular.

Conservación carretera contempla otros 150 mdp en Querétaro

De manera paralela a la reconstrucción, la CEI mantiene un programa anual de conservación de carreteras estatales con un presupuesto adicional de 150 millones de pesos.

Las labores incluyen bacheo, deshierbe, aplicación de pintura y reasfaltado en tramos como las carreteras 100, 200 y 400, además de rutas en Tequisquiapan y los accesos a la sierra.

La funcionaria aprovechó para invitar a visitantes y pobladores a regresar a la Sierra Gorda y al semidesierto.

"La gente los está esperando, el ánimo ya es diferente", expresó, al señalar que las condiciones de acceso permiten transitar sin contratiempos.

¿Cuánto se ha invertido en reconstrucción de caminos en Querétaro?

En materia emergente, Carrillo precisó que no quedan trabajos por realizar, ya que los daños más urgentes fueron atendidos.

La inversión conjunta entre reconstrucción y conservación suma aproximadamente 300 millones de pesos destinados a la red carretera estatal durante este ciclo.

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