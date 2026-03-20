Amealco de Bonfil, 20 de marzo de 2026.- Un motociclista murió en el lugar de los hechos luego de ser impactado por una camioneta Ford Lobo negra sobre la carretera federal 120, en el tramo previo al ingreso a la cabecera municipal de Amealco de Bonfil.
La víctima fue proyectada varios metros por la fuerza del choque y falleció antes de que los servicios de emergencia pudieran brindarle atención.
El cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica junto a los restos de la motocicleta siniestrada. La Policía Municipal acordonó el área para preservar el lugar de los hechos, mientras que la Guardia Nacional (GN) asumió el conocimiento del caso por tratarse de una vía de jurisdicción federal, procedimiento habitual en siniestros sobre la carretera 120.
Al lugar se trasladaron elementos de servicios periciales e investigadores de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quienes realizaron el levantamiento de indicios sobre la escena del accidente.
Policía Municipal acordonó la zona; la Guardia Nacional asumió el caso por tratarse de vía federal. rotativo.com.mx
Concluidas las diligencias, el cuerpo sin vida fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos de identificación y dictamen correspondientes.
Público, que deberá analizar el parte de colisión, el estado mecánico de los vehículos y los testimonios recabados en el lugar.
¿Quién tiene la responsabilidad del accidente en la carretera federal 120?
La carretera federal 120 en su paso por el municipio de Amealco de Bonfil registra con frecuencia accidentes de alto impacto, en particular en los accesos a la cabecera municipal, donde la velocidad de los vehículos que circulan por la vía federal contrasta con el tránsito local.