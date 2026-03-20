Muere motociclista en carretera 120 antes de ingresar a Amealco

Camioneta Ford Lobo impacta a motocicleta a la entrada de Amealco; víctima murió antes de recibir atención médica

Carretera federal 120 a la entrada de Amealco de Bonfil, Querétaro, donde murió motociclista tras impacto con camioneta Ford Lobo negra

Motociclista sin identificar perdió la vida sobre la federal 120 antes de ingresar a la cabecera municipal de Amealco de Bonfil.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco de Bonfil, 20 de marzo de 2026.- Un motociclista murió en el lugar de los hechos luego de ser impactado por una camioneta Ford Lobo negra sobre la carretera federal 120, en el tramo previo al ingreso a la cabecera municipal de Amealco de Bonfil.

La víctima fue proyectada varios metros por la fuerza del choque y falleció antes de que los servicios de emergencia pudieran brindarle atención.

El cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica junto a los restos de la motocicleta siniestrada. La Policía Municipal acordonó el área para preservar el lugar de los hechos, mientras que la Guardia Nacional (GN) asumió el conocimiento del caso por tratarse de una vía de jurisdicción federal, procedimiento habitual en siniestros sobre la carretera 120.

Al lugar se trasladaron elementos de servicios periciales e investigadores de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quienes realizaron el levantamiento de indicios sobre la escena del accidente.

Carretera federal 120 a la entrada de Amealco de Bonfil, Quer\u00e9taro, donde muri\u00f3 motociclista tras impacto con camioneta Ford Lobo negra Policía Municipal acordonó la zona; la Guardia Nacional asumió el caso por tratarse de vía federal. rotativo.com.mx

Concluidas las diligencias, el cuerpo sin vida fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos de identificación y dictamen correspondientes.

Público, que deberá analizar el parte de colisión, el estado mecánico de los vehículos y los testimonios recabados en el lugar.

¿Quién tiene la responsabilidad del accidente en la carretera federal 120?

La carretera federal 120 en su paso por el municipio de Amealco de Bonfil registra con frecuencia accidentes de alto impacto, en particular en los accesos a la cabecera municipal, donde la velocidad de los vehículos que circulan por la vía federal contrasta con el tránsito local.

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