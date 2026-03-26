Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Con más de 35 mil egresados en siete décadas, la secundaria general No. 1 "Constitución de 1917" celebró su 72 aniversario mediante una ceremonia cívica y cultural que reunió a autoridades educativas y sindicales.
La institución, considerada una de las primeras de su nivel en la entidad, opera hoy junto a otras 55 secundarias generales distribuidas en el estado.
La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó el acto acompañada del secretario general de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Ramírez Labra.
Quintanar Mejía calificó al plantel como protagonista en la formación de "generaciones de queretanas y queretanos" a lo largo de estas décadas.
Desde su apertura, la secundaria Constitución de 1917 ha mantenido una matrícula que la coloca entre las más grandes del subsistema estatal.
El aniversario llega en un contexto donde las 56 secundarias generales de Querétaro enfrentan el reto de sostener la calidad académica frente a una demanda creciente en educación básica.
Acto cívico en la secundaria general No. 1, una de las primeras instituciones de este nivel en Querétaro.
La titular de USEBEQ señaló que el plantel representa "tradición, compromiso y vocación", y destacó el papel de docentes y personal administrativo en la consolidación del proyecto educativo.
Siete décadas de trayectoria en educación básica queretana
Fundada en 1953, la secundaria No. 1 fue de las primeras instituciones de nivel medio básico que abrieron sus puertas en la entidad. A lo largo de 72 años, sus aulas han albergado a estudiantes de distintas generaciones que hoy forman parte del tejido profesional y social del estado.
La ceremonia incluyó actividades culturales organizadas por la comunidad escolar. Ramírez Labra, por parte del SNTE, respaldó el reconocimiento a la trayectoria del plantel y al trabajo cotidiano de su plantilla docente.
¿Cuántas secundarias generales hay en Querétaro?
Actualmente operan 56 secundarias generales en la entidad, un subsistema que atiende a miles de jóvenes en los 18 municipios. La Constitución de 1917 se mantiene como referente por antigüedad y volumen de egresados dentro de esa red educativa.