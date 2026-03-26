Secundaria "Constitución de 1917" cumple 72 años de historia educativa en Querétaro

La institución forma parte de las 56 secundarias generales activas en la entidad.

Ceremonia del 72 aniversario de la secundaria Constitución de 1917 en Querétaro con autoridades de USEBEQ

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de USEBEQ, durante la ceremonia del 72 aniversario del plantel.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Con más de 35 mil egresados en siete décadas, la secundaria general No. 1 "Constitución de 1917" celebró su 72 aniversario mediante una ceremonia cívica y cultural que reunió a autoridades educativas y sindicales.

La institución, considerada una de las primeras de su nivel en la entidad, opera hoy junto a otras 55 secundarias generales distribuidas en el estado.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó el acto acompañada del secretario general de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Ramírez Labra.

Quintanar Mejía calificó al plantel como protagonista en la formación de "generaciones de queretanas y queretanos" a lo largo de estas décadas.

Desde su apertura, la secundaria Constitución de 1917 ha mantenido una matrícula que la coloca entre las más grandes del subsistema estatal.

El aniversario llega en un contexto donde las 56 secundarias generales de Querétaro enfrentan el reto de sostener la calidad académica frente a una demanda creciente en educación básica.

Ceremonia del 72 aniversario de la secundaria Constituci\u00f3n de 1917 en Quer\u00e9taro con autoridades de USEBEQ Acto cívico en la secundaria general No. 1, una de las primeras instituciones de este nivel en Querétaro.

La titular de USEBEQ señaló que el plantel representa "tradición, compromiso y vocación", y destacó el papel de docentes y personal administrativo en la consolidación del proyecto educativo.

Siete décadas de trayectoria en educación básica queretana

Fundada en 1953, la secundaria No. 1 fue de las primeras instituciones de nivel medio básico que abrieron sus puertas en la entidad. A lo largo de 72 años, sus aulas han albergado a estudiantes de distintas generaciones que hoy forman parte del tejido profesional y social del estado.

La ceremonia incluyó actividades culturales organizadas por la comunidad escolar. Ramírez Labra, por parte del SNTE, respaldó el reconocimiento a la trayectoria del plantel y al trabajo cotidiano de su plantilla docente.

¿Cuántas secundarias generales hay en Querétaro?

Actualmente operan 56 secundarias generales en la entidad, un subsistema que atiende a miles de jóvenes en los 18 municipios. La Constitución de 1917 se mantiene como referente por antigüedad y volumen de egresados dentro de esa red educativa.

gobiernoeducacionusebeq

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