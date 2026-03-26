México, 26 de marzo de 2026. — Apenas tres años de internamiento en un centro especializado. Esa es la sanción máxima que podría recibir Osmar 'N', el adolescente de 15 años señalado como responsable del asesinato de dos profesoras en la Preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocurrido el pasado 24 de marzo.

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que la legislación vigente impide imponer penas mayores a jóvenes de ese rango de edad, aun tratándose de feminicidio.

El caso reavivó una discusión que lleva años sin resolverse en el país. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, vigente desde 2016, establece un tope de cinco años de internamiento para menores entre 14 y 17 años que cometan delitos graves, pero reduce ese máximo a tres años cuando el imputado tiene entre 14 y 15 años al momento de los hechos.

La norma prioriza la reinserción social sobre el castigo, un principio que contrasta con la gravedad del ataque: según la Fiscalía de Michoacán, el adolescente efectuó 14 disparos con un rifle tipo AR-15 de uso exclusivo del Ejército y los dirigió de forma directa contra las docentes María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, y Tatiana Madrigal Bedolla, de 37.

Torres Piña precisó en entrevista con la periodista Azucena Uresti que la edad del imputado, no la gravedad del delito, determina el techo de la sanción. "La legislación establece que los jóvenes de entre 14 y 15 años no pueden recibir sanciones mayores a ese periodo", indicó.





La Preparatoria Antón Makárenko, sobre la calle Francisco Villa en Lázaro Cárdenas, fue acordonada tras el tiroteo. rotativo.com.mx

Sheinbaum plantea discutir si menores deben ser juzgados como adultos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso desde Palacio Nacional un día después del ataque. Sin proponer una reforma concreta, insistió en que el país necesita abrir esa conversación.

No es la primera vez que lo plantea: en noviembre de 2025 ya había puesto el tema sobre la mesa tras el ataque con arma blanca en el CCH Sur de la UNAM, donde un estudiante de 19 años asesinó a un compañero de 16.

Lo que distingue al caso de Lázaro Cárdenas es la combinación de factores: un arma de alto poder presuntamente vinculada al entorno militar familiar del adolescente, señales previas en redes sociales —publicó historias en Instagram con el mensaje "hoy es el día" y referencias a la subcultura incel— y un patrón de violencia escolar que, aunque infrecuente, ya acumula episodios graves en el país.

Antes del ataque del martes, México registraba al menos tres tiroteos escolares con víctimas mortales: el del Colegio Americano del Noreste en Monterrey en 2017, el del Colegio Cervantes en Torreón en 2020 y el incidente del CCH Sur en 2025.

La Fiscalía de Michoacán también investiga el origen del arma. Los padres del menor aseguraron que el rifle no era de su propiedad; el adolescente declaró que lo sustrajo de su domicilio.

Según reportes periodísticos, su padrastro es integrante de la Secretaría de Marina, lo que pone bajo escrutinio los protocolos de resguardo de armamento en hogares de personal militar.

¿Qué penas contempla la ley mexicana para adolescentes que cometen feminicidio?

El contraste entre la severidad del delito y los límites legales alimenta la controversia. Para un adulto, el feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión según el Código Penal Federal, con agravantes que pueden elevar la pena hasta en un tercio.

Para un menor de 15 años, el máximo absoluto es de tres años de internamiento. Casos anteriores ilustran esta brecha: en el Estado de México, el feminicida de una adolescente de 16 años cumplió su sentencia máxima de cinco años y quedó en libertad, a pesar de haber sido detenido cuando ya era mayor de edad.

El gobierno federal anunció que ampliará un programa de salud mental dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria, con capacitación a docentes, guías para familias y atención vinculada a la Línea de la Vida.

Hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán no ha emitido información sobre la fecha en que el adolescente será presentado ante el juez especializado.