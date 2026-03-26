Querétaro espera 200 mil visitantes y derrama de 900 mdp en Semana Santa 2026

Querétaro prepara más de 200 mil visitantes en Semana Santa con derrama estimada de 900 millones de pesos.

Presentación del programa de Semana Santa 2026 en Querétaro con actividades religiosas y culturales en el Centro Histórico

El Centro Histórico de Querétaro albergará representaciones tradicionales y recorridos culturales durante la temporada.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Más de 200 mil visitantes llegarían a la capital queretana durante Semana Santa 2026, con una derrama económica estimada en 900 millones de pesos que beneficiaría a los sectores hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

La Secretaría de Turismo municipal presentó el programa de actividades para una de las temporadas con mayor movimiento turístico del año, en coordinación con la Diócesis de Querétaro y el Patronato de las Fiestas del Estado.

En Semana Santa 2025, la capital registró cifras similares: entre 195 mil y 200 mil turistas con una derrama cercana a 950 millones de pesos, según datos de la propia dependencia municipal, mientras que a nivel estatal la ocupación hotelera superó 50% y alcanzó picos de 65% en Viernes Santo y Sábado de Gloria. La proyección para este año se mantiene en un rango comparable.

La secretaria de Turismo municipal, Mariana Ortiz Cabrera, explicó que la temporada combina dos vertientes: el turismo religioso, que refuerza la identidad y las tradiciones de la ciudad, y el turismo recreativo, que dinamiza la economía y genera oportunidades para miles de familias.

"Querétaro vive una de las temporadas más significativas del año, donde convergen nuestras tradiciones más profundas con una alta actividad turística que fortalece la economía local", señaló.

El programa contempla representaciones tradicionales, recorridos culturales, eventos gastronómicos y expresiones artísticas distribuidos en distintos puntos del Centro Histórico.

Turismo religioso y actividades en el Centro Histórico de Querétaro

El Vicario General y vocero de la Diócesis, monseñor José Martín Lara Becerril, destacó la dimensión espiritual de las celebraciones e invitó a los queretanos a vivirlas en comunidad.

Por su parte, Gloria Eugenia García Alcocer, directora general del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, dio a conocer el calendario de actividades de la Semana Mayor.

Ortiz Cabrera precisó que, por instrucción del presidente municipal, se continuará fortaleciendo la vocación turística de la ciudad y el posicionamiento del turismo religioso como pilar de identidad y desarrollo.

Querétaro ha sido reconocido por la Secretaría de Turismo federal como uno de los destinos preferidos durante este periodo vacacional a nivel nacional, junto con destinos de playa en distintos puntos del país.

¿Qué actividades habrá en Semana Santa 2026 en Querétaro?

Las actividades abarcan representaciones de la Pasión de Cristo, recorridos por templos históricos, muestras gastronómicas y programación artística en recintos del primer cuadro de la ciudad. Los detalles del calendario completo serán difundidos por el Patronato de las Fiestas del Estado en los próximos días.

gobiernotradiciones y costumbresreligionturismo

Reciente

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde se aprobó el lineamiento de coordinación entre municipio y JAPAM para proteger vialidades rehabilitadas
San Juan del Río

San Juan del Río obliga a coordinar obra con JAPAM para proteger calles recién reparadas

Lineamiento aprobado en cabildo obliga a planear intervenciones conjuntas con el organismo de agua.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde se presentaron datos de recaudación del impuesto predial en enero y febrero de 2026
San Juan del Río

Recaudación predial de San Juan del Río supera en 7,000 contribuyentes a enero de 2025

Municipio registra 71,439 claves catastrales pagadas en enero, cifra que supera en varios miles el mismo periodo de 2025.

Cabildo de San Juan del Río aprueba primer paquete de obra pública 2026 por 9.5 millones de pesos para parques y calles
San Juan del Río

San Juan del Río arranca obra pública 2026 con 9.5 mdp; prepara paquetes por 79 millones más

Municipio aprueba primer bloque de inversión y alista expedientes para Fondo Municipal y FAIS.

Participación de Querétaro en GreenTech Americas 2026 en el Centro de Congresos con expositores de tecnología hortícola
Querétaro

Querétaro participa en GreenTech Americas con agenda de agua y campo sustentable

Lupita Espinosa explora proyectos de economía circular y uso eficiente del agua en el foro que reúne a especialistas de 15 países.