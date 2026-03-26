Querétaro prepara más de 200 mil visitantes en Semana Santa con derrama estimada de 900 millones de pesos.

Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Más de 200 mil visitantes llegarían a la capital queretana durante Semana Santa 2026, con una derrama económica estimada en 900 millones de pesos que beneficiaría a los sectores hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.
La Secretaría de Turismo municipal presentó el programa de actividades para una de las temporadas con mayor movimiento turístico del año, en coordinación con la Diócesis de Querétaro y el Patronato de las Fiestas del Estado.
En Semana Santa 2025, la capital registró cifras similares: entre 195 mil y 200 mil turistas con una derrama cercana a 950 millones de pesos, según datos de la propia dependencia municipal, mientras que a nivel estatal la ocupación hotelera superó 50% y alcanzó picos de 65% en Viernes Santo y Sábado de Gloria. La proyección para este año se mantiene en un rango comparable.
La secretaria de Turismo municipal, Mariana Ortiz Cabrera, explicó que la temporada combina dos vertientes: el turismo religioso, que refuerza la identidad y las tradiciones de la ciudad, y el turismo recreativo, que dinamiza la economía y genera oportunidades para miles de familias.
"Querétaro vive una de las temporadas más significativas del año, donde convergen nuestras tradiciones más profundas con una alta actividad turística que fortalece la economía local", señaló.
El programa contempla representaciones tradicionales, recorridos culturales, eventos gastronómicos y expresiones artísticas distribuidos en distintos puntos del Centro Histórico.
Turismo religioso y actividades en el Centro Histórico de Querétaro
El Vicario General y vocero de la Diócesis, monseñor José Martín Lara Becerril, destacó la dimensión espiritual de las celebraciones e invitó a los queretanos a vivirlas en comunidad.
Por su parte, Gloria Eugenia García Alcocer, directora general del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, dio a conocer el calendario de actividades de la Semana Mayor.
Ortiz Cabrera precisó que, por instrucción del presidente municipal, se continuará fortaleciendo la vocación turística de la ciudad y el posicionamiento del turismo religioso como pilar de identidad y desarrollo.
Querétaro ha sido reconocido por la Secretaría de Turismo federal como uno de los destinos preferidos durante este periodo vacacional a nivel nacional, junto con destinos de playa en distintos puntos del país.
¿Qué actividades habrá en Semana Santa 2026 en Querétaro?
Las actividades abarcan representaciones de la Pasión de Cristo, recorridos por templos históricos, muestras gastronómicas y programación artística en recintos del primer cuadro de la ciudad. Los detalles del calendario completo serán difundidos por el Patronato de las Fiestas del Estado en los próximos días.