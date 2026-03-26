Capturan en Tijuana a imputado por violencia familiar en Querétaro

Fiscalía de Querétaro coordina con Baja California la aprehensión de Julián "N" por agresiones reiteradas.

Elementos de la Policía de Investigación de Querétaro tras operativo de captura por violencia familiar

Julián "N" fue trasladado de Tijuana a Querétaro para enfrentar proceso por violencia familiar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Un hombre identificado como Julián "N", señalado por violencia familiar contra su pareja, fue capturado en Tijuana, Baja California, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuviera una orden de aprehensión en su contra por agresiones físicas y verbales reiteradas que dejaron lesiones en diversas partes del cuerpo de la víctima.

La aprehensión se concretó mediante un operativo coordinado entre la Policía de Investigación del Delito, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Mujer de la Fiscalía queretana, y elementos de la Fiscalía General de la República con sede en Baja California. Julián "N" se había trasladado a más de 2 mil kilómetros de distancia tras la denuncia presentada por la víctima.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la mujer reportó un patrón sostenido de agresiones verbales y golpes que le provocaron lesiones en distintas zonas del cuerpo. La denuncia activó los protocolos de atención a víctimas y permitió integrar los elementos necesarios para solicitar la orden judicial.

Una vez detenido en territorio bajacaliforniano, le fueron leídos sus derechos y se procedió a su traslado a Querétaro, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para la continuación de su proceso penal.

El caso se suma a los esfuerzos de la Fiscalía estatal por dar seguimiento a órdenes de aprehensión pendientes en materia de violencia de género, particularmente cuando los imputados abandonan la entidad para evadir la acción de la justicia.

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