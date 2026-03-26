Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Un hombre identificado como Julián "N", señalado por violencia familiar contra su pareja, fue capturado en Tijuana, Baja California, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuviera una orden de aprehensión en su contra por agresiones físicas y verbales reiteradas que dejaron lesiones en diversas partes del cuerpo de la víctima.
La aprehensión se concretó mediante un operativo coordinado entre la Policía de Investigación del Delito, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Mujer de la Fiscalía queretana, y elementos de la Fiscalía General de la República con sede en Baja California. Julián "N" se había trasladado a más de 2 mil kilómetros de distancia tras la denuncia presentada por la víctima.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la mujer reportó un patrón sostenido de agresiones verbales y golpes que le provocaron lesiones en distintas zonas del cuerpo. La denuncia activó los protocolos de atención a víctimas y permitió integrar los elementos necesarios para solicitar la orden judicial.
Una vez detenido en territorio bajacaliforniano, le fueron leídos sus derechos y se procedió a su traslado a Querétaro, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para la continuación de su proceso penal.
El caso se suma a los esfuerzos de la Fiscalía estatal por dar seguimiento a órdenes de aprehensión pendientes en materia de violencia de género, particularmente cuando los imputados abandonan la entidad para evadir la acción de la justicia.