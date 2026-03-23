Circula patrulla clonada de El Arenal con tripulantes armados en Hidalgo

Autoridades piden a comunidades evitar contacto con la unidad sospechosa.

Patrulla clonada Nissan Frontier con insignias de Policía Municipal de El Arenal estacionada en Hidalgo

Unidad Nissan Frontier con número económico PMAR 017 y leyenda de la Policía Municipal de El Arenal.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 23, 2026
Mariana Torres García

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Hidalgo, 23 de marzo de 2026. — Una camioneta Nissan Frontier con insignias de la Policía Municipal de El Arenal circula por distintos municipios de Hidalgo sin pertenecer a esa corporación, según alertas difundidas por autoridades estatales a través de plataformas digitales y grupos comunitarios.

La unidad, identificada con el número económico PMAR 017 y placas HG-196A-8, estaría tripulada por personas presuntamente armadas dedicadas a actividades ilícitas, por lo que se pidió a la población evitar cualquier contacto con el vehículo.

El Arenal es un municipio ubicado en la zona central de Hidalgo, sobre el corredor que conecta Pachuca con Actopan y la región del Valle del Mezquital.

Patrulla clonada Nissan Frontier con insignias de Polic\u00eda Municipal de El Arenal estacionada en Hidalgo Unidad Nissan Frontier con número económico PMAR 017 y leyenda de la Policía Municipal de El Arenal.

La clonación de unidades policiales se ha convertido en una táctica recurrente de grupos delictivos en la entidad para operar con aparente impunidad en caminos rurales y carreteras secundarias, según han documentado autoridades de seguridad hidalguenses en operativos previos.

Las fotografías que acompañan la alerta muestran una pick-up doble cabina color azul marino con franja blanca, equipada con torreta, defensa frontal tipo tumbaburros y estructura metálica en la caja trasera, características idénticas a las patrullas municipales en servicio activo.

El escudo institucional y las leyendas "Policía Municipal" y "El Arenal" aparecen en puertas y costados.

Patrulla clonada Nissan Frontier con insignias de Polic\u00eda Municipal de El Arenal estacionada en Hidalgo Patrulla clonada Nissan Frontier con insignias de Policía Municipal de El Arenal estacionada en Hidalgo

Hasta el momento no se ha confirmado si la unidad fue robada a la corporación o si se trata de un vehículo particular al que se le colocaron calcomanías y equipamiento para simular ser oficial. Tampoco se ha precisado en qué zona fue vista por última vez ni cuántas personas la ocupan.

Alerta activa en municipios de Hidalgo por unidad clonada

Las autoridades solicitaron a habitantes de comunidades rurales y cabeceras municipales extremar precauciones y reportar de inmediato cualquier avistamiento del vehículo a los números de emergencia. El llamado se extendió a todas las demarcaciones del estado, no solo a la región donde opera la policía de El Arenal.


Patrulla clonada Nissan Frontier con insignias de Polic\u00eda Municipal de El Arenal estacionada en Hidalgo Unidad Nissan Frontier con número económico PMAR 017 y leyenda de la Policía Municipal de El Arenal.

¿Qué hacer si se detecta una patrulla clonada en Hidalgo?

La recomendación oficial es no intentar detener ni confrontar a los tripulantes. En caso de avistar la unidad, se debe marcar al 911 con la ubicación exacta, dirección de desplazamiento y número de ocupantes visibles. Las autoridades estatales no han emitido un comunicado formal sobre el caso al momento de la redacción de esta nota.

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