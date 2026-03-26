México, 26 de marzo de 2026. — Más de 13 mil motociclistas de México, Estados Unidos, Colombia y Canadá se darán cita en Mazatlán del 8 al 11 de abril para la trigésima edición de la Semana Internacional de la Moto, el encuentro biker más grande de Latinoamérica.
Los organizadores proyectan una ocupación hotelera cercana al 85% y una derrama económica de 800 millones de pesos, cifras que posicionan al evento como el segundo de mayor impacto turístico en el puerto sinaloense, solo detrás del Carnaval.
El encuentro nació en 1996, inspirado en la tradición de Daytona Beach, Florida, cuando un grupo de entusiastas del motociclismo convocó a la primera reunión en el puerto.
Tres décadas después, la cita se ha consolidado como una plataforma que reúne marcas, estilos y expresiones de la cultura biker en México, con un programa que busca atraer también a familias y visitantes ajenos al gremio.
Motociclistas recorren el malecón de Mazatlán durante ediciones anteriores de la Semana de la Moto.
El Centro de Convenciones albergará el Foro Biker, espacio central donde confluirán exhibiciones de motocicletas, pruebas de manejo, una zona gastronómica con platillos regionales y los conciertos nocturnos que arrancará cada jornada a las 19:00 horas. La fiesta de bienvenida en Olas Altas marcará el inicio de actividades.
El cartel musical mezcla rock, regional mexicano y propuestas alternativas. El jueves 9 subirán al escenario Santa Grifa, Los Estrambóticos y Murrieta Sur; el viernes 10 habrá un show de rock en español junto a Merenglass y Pancho Barraza; el sábado 11 cierran Los Madafakers, Rock and Roses y el plato fuerte: Mägo de Oz, una de las agrupaciones con mayor arrastre en el circuito de festivales de rock en español.
Desfile por el malecón y operativo de seguridad en Mazatlán
Motociclistas recorren el malecón de Mazatlán durante ediciones anteriores de la Semana de la Moto.
Uno de los momentos que define a la Semana de la Moto es el desfile masivo por el malecón, abierto al público y con participación de miles de unidades que van desde choppers y deportivas hasta modelos clásicos y motocicletas personalizadas.
A lo largo del recorrido, locales y visitantes se congregan en un ambiente que combina música, gastronomía callejera y exhibición rodante.
Para resguardar tanto a la población local como a los asistentes, las autoridades de los tres niveles de gobierno desplegarán un operativo con más de 2,500 elementos de seguridad durante los cuatro días del evento.
Motociclistas recorren el malecón de Mazatlán durante ediciones anteriores de la Semana de la Moto.
¿Qué tan relevante es la Semana de la Moto para la economía de Mazatlán?
Con 800 millones de pesos en derrama estimada y una ocupación hotelera que roza el tope operativo del destino, la edición 30 apuntala la estrategia de Mazatlán para diversificar su calendario turístico más allá de la temporada de playa.
El reto para los organizadores será sostener ese ritmo de crecimiento en un contexto donde la competencia por el turismo de nicho se intensifica en todo el Pacífico mexicano.