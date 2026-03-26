San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — El cabildo de San Juan del Río aprobó este jueves un lineamiento que obliga a establecer una mesa de coordinación permanente entre el municipio y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) para planificar de forma conjunta las intervenciones en vialidades.
El objetivo es evitar que calles recién asfaltadas o rehabilitadas sean abiertas poco después por trabajos de drenaje o agua potable, lo que deteriora la obra antes de que cumpla su vida útil y genera un gasto repetido en el mismo tramo.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia citó un caso concreto para ilustrar el problema: en la avenida Ferrocarril, a la altura del barrio Espíritu Santo —entre el puente de fierro y la bifurcación con Miguel Hidalgo, donde se ubica el Oxxo— el municipio acababa de asfaltar cuando una nueva construcción de locales comerciales requirió una conexión adicional de drenaje.
JAPAM realizó la apertura sin coordinación previa con el programa de obra municipal. "El asfalto puede quedar relativamente igual", reconoció el alcalde, "pero el concreto hidráulico o empedrado con mortero ya no queda igual: queda todo roto."
El lineamiento aprobado faculta al municipio para exigir que JAPAM conozca el programa de obra anual antes de programar sus propias intervenciones, y establece como obligatoria la comunicación entre ambas instancias en cualquier punto donde coincidan trabajos.
La misma lógica se aplica al proyecto del tren México-Querétaro: las mesas de coordinación ya operan para anticipar cuántas afectaciones de drenaje, agua potable y vialidad generará el paso de la vía por San Juan del Río, y el nuevo lineamiento formaliza ese modelo como práctica estándar.
La medida responde a una queja recurrente de vecinos y conductores que con frecuencia observan calles recién intervenidas abiertas semanas después por trabajos de organismos concesionados o por nuevas construcciones.