El programa de becas acuáticas, promovido por la sindica municipal Rosalba Ruiz Ramos, fue respaldado por unanimidad luego de que la regidora Vania Camacho Galván condicionara su voto a favor a que el ayuntamiento garantice condiciones óptimas en las instalaciones antes de ampliar el acceso.

La legisladora señaló que no todas las albercas municipales están en condiciones adecuadas de operación y solicitó al presidente Roberto Carlos Cabrera Valencia que los trabajos de mantenimiento avancen en paralelo a la entrega de becas, con un plan de ejecución transparente para la ciudadanía.

Cuarta reorganización administrativa en cinco meses

El nuevo manual general de organización municipal, presentado por el alcalde Cabrera Valencia junto al secretario de Administración, José Miguel Molina, generó el debate más extenso de la sesión. La regidora Camacho Galván votó a favor, aunque expresó reservas sobre el ritmo de los cambios: señaló que es la cuarta modificación a la estructura administrativa desde octubre de 2024 y consideró conveniente que los siguientes ajustes vayan acompañados de un diagnóstico institucional más profundo y de proyecciones financieras elaboradas por la Secretaría de Finanzas que permitan evaluar el impacto presupuestal real.

¿Qué cambia con el nuevo manual de organización de San Juan del Río?

El acuerdo abroga el manual vigente, aprobado en sesión ordinaria del 28 de enero de 2025, y establece una redistribución de funciones que el gobierno municipal sostiene generará ahorros en contrataciones externas y honorarios. Sin embargo, el cabildo no recibió proyecciones financieras específicas que sustenten esa afirmación.

En materia de infraestructura vial, el pleno avaló con 11 votos a favor y tres en contra los lineamientos para la ruptura y reparación de la vía pública, propuesta presentada por la fracción del Partido Acción Nacional.

Camacho Galván, una de las voces discordantes, argumentó que el reglamento de construcción vigente ya regula esa materia desde los artículos 29, 30 y 114, y que los nuevos lineamientos no justifican su existencia como instrumento normativo autónomo al no precisar qué vacío legal pretenden cubrir ni definir con claridad las facultades del comité interno de seguimiento.

Regularización de 279 familias y programa para migrantes

Dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano ampliaron el programa "Regularizando tu Hogar, Hacemos un Mejor San Juan", aprobado en noviembre de 2024. El primero beneficia a 16 familias del asentamiento Ampliación Santa Cruz Nieto; el segundo, al que asistieron representantes del asentamiento encabezados por el presidente de colonia Joaquín Barrón, regulariza la situación de 263 hogares en Salvador Gómez Centeno, en el ejido San Isidro. Ambos acuerdos se aprobaron por unanimidad.

El cabildo autorizó también el programa Migrante San Juan del Río Te Recibe 2026, impulsado por el regidor Oscar Mauricio Sandoval García desde la Comisión de Atención a las Migraciones, con sus respectivas reglas de operación.

En materia de fraccionamientos, la comisión de Desarrollo Urbano avaló la venta provisional de lotes de la etapa siete del fraccionamiento Hacienda San Juan, ubicado sobre la carretera a El Sitio kilómetro ocho.

Para el 14 de abril, el presidente Cabrera Valencia convocó a sesión solemne en el Foro San Juan del Portal del Ritmo, en Benito Juárez Oriente número 15, con motivo del aniversario de la concesión del título de ciudad a la cabecera municipal.