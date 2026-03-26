San Juan del Río obliga a coordinar obra con JAPAM para proteger calles recién reparadas

Lineamiento aprobado en cabildo obliga a planear intervenciones conjuntas con el organismo de agua.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde se aprobó el lineamiento de coordinación entre municipio y JAPAM para proteger vialidades rehabilitadas

El nuevo lineamiento obliga a revisar conjuntamente los programas de obra para evitar que trabajos de drenaje y agua potable dañen vialidades rehabilitadas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — El cabildo de San Juan del Río aprobó este jueves un lineamiento que obliga a establecer una mesa de coordinación permanente entre el municipio y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) para planificar de forma conjunta las intervenciones en vialidades.

El objetivo es evitar que calles recién asfaltadas o rehabilitadas sean abiertas poco después por trabajos de drenaje o agua potable, lo que deteriora la obra antes de que cumpla su vida útil y genera un gasto repetido en el mismo tramo.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia citó un caso concreto para ilustrar el problema: en la avenida Ferrocarril, a la altura del barrio Espíritu Santo —entre el puente de fierro y la bifurcación con Miguel Hidalgo, donde se ubica el Oxxo— el municipio acababa de asfaltar cuando una nueva construcción de locales comerciales requirió una conexión adicional de drenaje.

JAPAM realizó la apertura sin coordinación previa con el programa de obra municipal. "El asfalto puede quedar relativamente igual", reconoció el alcalde, "pero el concreto hidráulico o empedrado con mortero ya no queda igual: queda todo roto."

El lineamiento aprobado faculta al municipio para exigir que JAPAM conozca el programa de obra anual antes de programar sus propias intervenciones, y establece como obligatoria la comunicación entre ambas instancias en cualquier punto donde coincidan trabajos.

La misma lógica se aplica al proyecto del tren México-Querétaro: las mesas de coordinación ya operan para anticipar cuántas afectaciones de drenaje, agua potable y vialidad generará el paso de la vía por San Juan del Río, y el nuevo lineamiento formaliza ese modelo como práctica estándar.

La medida responde a una queja recurrente de vecinos y conductores que con frecuencia observan calles recién intervenidas abiertas semanas después por trabajos de organismos concesionados o por nuevas construcciones.

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