Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Un foro abierto a ciudadanos, académicos y estudiantes servirá para que legisladores de Morena presenten el balance de las reformas constitucionales aprobadas tanto en el Congreso de la Unión como en la legislatura queretana.

El diputado local Homero Barrera McDonald informó que el encuentro se realizará en el Congreso del Estado con la participación del diputado federal Luis Humberto Fernández, quien compartirá los resultados de una legislatura que, según ambos legisladores, acumula cifras récord de productividad.

A nivel federal, el trabajo parlamentario ha dejado un saldo de 20 reformas constitucionales, 40 leyes de nueva creación y más de 50 modificaciones a ordenamientos vigentes, lo que representa una productividad cercana al 93%, de acuerdo con los datos ofrecidos por el propio Fernández.

En Querétaro, la armonización de reformas constitucionales ha seguido un ritmo acelerado: el Congreso local aprobó 19 de las 20 minutas constitucionales turnadas, equivalente a un 98% de cumplimiento, según Barrera McDonald.

"Han sido 20 reformas constitucionales las que se han aprobado allá en el Congreso de la Unión", señaló el legislador queretano al detallar el alcance del trabajo parlamentario que será expuesto ante los asistentes.

Reformas laborales y judiciales en el centro del balance legislativo

Entre los temas que abordarán los legisladores figuran igualdad sustantiva, protección salarial, bienestar animal, combate a la extorsión y la reducción de la jornada laboral, reforma que ha generado amplio debate a nivel nacional y cuya implementación aún enfrenta definiciones operativas pendientes en el ámbito estatal.

Fernández calificó a la actual legislatura federal como la más productiva en la historia reciente del país. "Se ha adecuado el marco jurídico en diferentes niveles, en materia laboral, en materia de democracia, en materia de poder judicial", expresó el diputado federal, quien también reconoció la labor de las comisiones del Congreso de Querétaro en el proceso de armonización.

El foro busca funcionar como un espacio de rendición de cuentas en un momento de intensa actividad legislativa, aunque no se precisaron fecha ni horario definitivos para el encuentro.

Barrera McDonald adelantó que la convocatoria está dirigida de manera abierta a la ciudadanía, organismos académicos y agrupaciones estudiantiles.

¿Qué reformas federales faltan por armonizar en Querétaro?

Con 19 de 20 minutas aprobadas, queda pendiente al menos una reforma constitucional por procesar en la legislatura local.

El diputado morenista no especificó cuál es la minuta rezagada ni los plazos para su eventual dictaminación, un dato que será relevante conforme avance el calendario legislativo en Querétaro durante el presente periodo ordinario.